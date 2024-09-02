¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡É¿Íµ¤½÷·Ý¿Í¡É¤¬°ì¿Í¤À¤±¥À¥ó¥Þ¥ê¤Ç¹¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍîÃÀ
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¡¢9·î1Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¡£
8·î31Æü¤«¤é9·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö¥´¡¼¥ë¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÎÇö¹¬¡Ê31¡Ë¤äÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ê32¡Ë¤é¤¬²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¸½ºß¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£
8·î2Æü¤Ë¡¢X¤Ø½ñ¤¹þ¤ó¤À¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤¬Âç±ê¾å¡£Ä¾¸å¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿AI¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGoogle Pixel¡×¤ÎCMÆ°²è¤âÈó¸ø³«¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ç¤â¡¢Æ±·î18Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«8·î31Æü¤Ë¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¡È¿·»ö¼Â¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÅö»þ¡¢¿ÆÍ§¤Î¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡¦¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤ÈA¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¡Ê35¡Ë¤ÈÎ¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦8·î8Æü¤ËX¤Ø¸øÉ½¤·¤¿¼ÕºáÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¸Ëö¤Ë¡Ô¤³¤Î2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¸À¤¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤³¤Î¼ÕºáÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÔÅê¹ÆÅö»þ¡¢»ä¤Ï¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡£¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Ç¡¢ËÜ·ï¤ÎÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤òµºÜ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Êý¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Áàºî¤ò¸í¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤¿Áê¼ê¤¬¿¹ËÜ¤È²ÃÇ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤¿Áê¼ê¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡É¤ÈÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Îµ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤¹»Ò¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò½é¤á¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï²ÃÇ¼¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡È¿¶¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç±ê¾å¤·¤¿Îã¤ÎÊ¸¾Ï¤òºîÀ®¤·¡¢X¤Ë¸í¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï²ÃÇ¼¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤À¡È¥À¥ó¥Þ¥ê¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Íâ9·î1Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤âÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÇ¼¡£¤Þ¤º¡¢¼«¤é¤¬µÓËÜ¤Î°ìÉô¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ò¡Ô³«Ëë¡¡¤Í¤â¤·¤å¡¼Á´Íá¤Ó¤·¤Æ¤Í¡Õ¤È¹ðÃÎ¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤â¤·¤â¤ÎÂæËÜ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥µ¥¤¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ô¿Í´Ö¤ÎÀ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊñ¤àÂæËÜ¤Å¤¯¤ê¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¡¢²ÃÇ¼¤µ¤ó¤ÏÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤â´Þ¤á¤Æ3¼Ô´Ö¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤Ï²ÃÇ¼¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢¡È²ÃÇ¼¤ÏÌµ´Ø·¸¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï8·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ø¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ø¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¨¤ë¡Ù¤È¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë²ÃÇ¼¤µ¤ó¤À¤±ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÉÔ¼«Á³¡É¤ÈÂª¤¨¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
X¤ò¹¹¿·¤·¤¿²ÃÇ¼¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÁûÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¹¤²¡¼¤Ê ¤À¤ó¤Þ¤ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¡Õ
¡Ô¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î·ïÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¥Ç¥Þ¤Ê¤é¥Ç¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ
¡Ô²ÃÇ¼¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¬°¤¤¤ó¤«¡©¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤Ê¤êÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿¼Â¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ