近年は家庭を持つ際に経済的安定性を求める傾向が高まっており、女性の社会進出なども相まって晩婚化が加速しています。そんな中で、子どもが生まれた時点で50歳を超える「高齢の父親」も増えていますが、新たな研究ではこのトレンドが子どもの健康にリスクをもたらすという結果が示されました。Sociodemographic Trends and Perinatal Outcomes in Fathers 50 Years and Older | Urology | JAMA Network Open | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2821811Fatherhood at Fifty Is a Growing Trend, With Impacts on Child Health : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/fatherhood-at-fifty-is-a-growing-trend-with-impacts-on-child-health親が子どもを持つ年齢について議論する際は、どうしても胎児を妊娠する母親が話題になりがちです。しかし2018年の研究では、35歳以上の父親から生まれた子どもは低出生体重や発作などのリスクが高く、父親が45歳以上の場合は早産のリスクが14%高くなるなど、父親の年齢も子どもの健康リスクに影響していることが示されています。新たに、スタンフォード大学医学部の泌尿器科医であるアルバート・ハー氏らの研究チームは、2011年〜2022年にかけてアメリカで生まれた4600万人以上の出生データを分析し、父親の年齢のトレンドや子どもへの影響について調べました。分析の結果、父親の平均年齢は2011年の時点で30.8歳でしたが、2022年には32.1歳まで上昇していることが判明。さらに、父親が子どもの誕生時点で50歳以上である割合は、2011年の1.1%から2022年には1.3%へと増加していることもわかりました。父親が高齢化している現代のトレンドは、男性の生物学的年齢に対する懸念の減退に加え、家庭を持つ際の教育レベルや経済的安定性への欲求に起因している可能性があります。研究チームは、「近年の社会経済的・人口統計的傾向により、アメリカでは家族形成のスケジュールに変化が現れ、多くのカップルが子育てを遅らせるようになっています」と述べました。さらに研究チームは、母親の年齢やその他の要因を考慮した上で、父親の高齢化が子どもの健康状態に及ぼす影響についても調査しました。その結果、父親の年齢が10歳高くなるごとに、体外受精などの生殖補助医療(ART)に依存する出産の割合が増加することが判明しました。また、父親が高齢だと母親が初めての出産である可能性が高いことや、早産および低出生体重のリスクが高いことも報告されています。研究チームは、「父親の年齢は出生率や妊娠の経過、子どもの健康などに影響を与えています」「勃起不全や性腺機能低下症などの加齢に伴う症状は父親の生殖能力を損ない、高齢であることは精子の量や運動性、正常な形態の精子の比率低下にも関連しています」と述べています。精子の質は加齢に伴って低下するため、赤ちゃんに受け継がれるDNAの断片化や染色体数の異常、新たな突然変異、遺伝子発現などの変化が生じやすくなります。これらの変化の蓄積は子どもの自閉症や小児がん、軟骨無形成症、統合失調症などのリスクを高めるほか、ARTが成功する可能性を減らすとのことです。なお、父親の年齢によって生まれる子どもの性別に偏りが出るのではないかという懸念もありますが、今回の研究では「父親が70歳以上の場合は比較的女児が生まれやすい」ということ以外には、有意な差はみられませんでした。科学系メディアのScience Alertは、「今回の研究は、高齢の父親のリスクに対する認識を高めると共に、この社会的変化を推進する要因をさらに調査する必要性を強調しています」と述べました。