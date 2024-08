ディズニー超実写版『ライオン・キング』の最新作『ライオン・キング:ムファサ』の最新予告編映像が公開された。ディズニー・ファンイベント「D23 2024」のフィナーレとしてお披露目された。若き日のムファサとスカーが描かれる。実はこの二匹、実兄弟ではなく、とある物語によって兄弟同然の間柄になっていった……という知られざる冒険が描かれる。

ムファサとスカーはプライドランドの王座をめぐって対立した二匹。『ライオン・キング』では、スカーの企みによってムファサが殺害されていたが……。

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

新映像は、王国に古くから住むヒヒのラフィキが、前作で野生の王国プライドランドの王となったシンバとその幼馴染ナラの間に生まれた娘キアラ、そしてミーアキャットのティモンとイボイノシシのプンバァに、シンバの父である偉大なる王ムファサの伝説を語り伝えるところから始まる。

「彼らがまだ幼かった頃、ムファサと後にスカーと呼ばれる王子は兄弟になった」の言葉とともに現れたのが、両親を亡くしひとりぼっちだったムファサと王家の血統を受け継ぐ“タカ”(後のスカー)。広大なサバンナで路頭に迷っていたムファサを「放っておけないよ」と、周囲の反対を押し切り仲間に引き入れ、命を助けたのがタカだった。

よそ者を受け入れないという群れの掟をしり目に「ずっと兄弟が欲しかったんだ」というセリフからタカの純真無垢さが垣間見れる。ムファサとタカはこの出会いをきっかけに、本当の兄弟のように成長し、やがて約束の地を目指す道中で訪れる困難に共に立ち向かっていく。かつて兄弟のように仲の良かったムファサとスカーが何故、対立する関係となってしまったのか、広大な大地で繰り広げられる彼らの物語にも注目したい。



本作の監督を務めるのは、『ムーンライト』(2016) でアカデミー賞作品賞を受賞したバリー・ジェンキンス。イベントでは以下のように語っている。

「1996年の夏に、甥っ子をベビーシットしながら『ライオン・キング』を始めて見た時のことを、そしてその後155回も同作を見たその夏を今でもはっきり覚えています。音楽を聴き、物語が進むに連れてさまざまな感情が伝わって来ました。そんな『ライオン・キング』の新作でムファサの物語について監督として語ることができるのは非常に光栄な事です。また、今回リン=マニュエル・ミランダが本作のために作ってくれた新曲が本当に驚くほど素晴らしいのです。」

音楽は、数々の受賞歴のあるソングライターであり、『モアナと伝説の海』(2017)や実写版『リトル・マーメイド』(2-23)などに携わったリン=マニュエル・ミランダが本作の新曲を手掛ける。予告編では、劇中歌「BROTHER」の一部が初お披露目。ミランダは次のように話している。

「初めて『ライオン・キング:ムファサ』の脚本を読んだ時、私は『ミラベルと魔法だらけの家』の音楽を制作している最中でした。スカーやムファサについて、私はなんとなく知った気になっていましたが、脚本を読んで、全然わかってなかったことに気がつきましたし、どんな音楽にすべきかみえていました。そしてこんなに素晴らしい監督と一緒に仕事ができることが幸せでした。」

新たにキャラクターに命を吹き込む声優として、若きムファサ役に『地下鉄道~自由への旅路~』(2021)でもジェンキンス監督とタッグを組んだアーロン・ピエール、輝かしい未来を持つライオンの王子でムファサを兄弟として家族に迎え入れるタカ役(後のスカー)に『シラノ』(2021)のケルヴィン・ハリソン・Jr.、若きサラビ役にティファニー・ブーンが抜擢。そして、ムファサとタカを追い詰める恐ろしいライオンのキロス役は、日本でも人気が高いマッツ・ミケルセンが演じる。

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

『ライオン・キング』に続き、プンバァをセス・ローゲン、シンバをドナルド・グローヴァー、ナラをグラミー賞受賞28回、世界の歌姫ビヨンセことビヨンセ・ノウルズ=カーターが続投、そしてシンバとナラの娘・キアラ役は、ビヨンセの愛娘、ブルー・アイビー・カーターが演じることも発表されおり映画では初となるビヨンセ母娘の共演にも注目が集まっている。

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

超実写版『ライオン・キング:ムファサ』は2024年12月20日(金)劇場公開。

