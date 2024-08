34.2％の企業が導入！デージーネット『ローコード・ノーコードツール利用状況』調査

デージーネットは、2024年7月17日〜2024年7月19日にポートメッセなごやで開催されたJapan DX Week名古屋にて実施した『ローコード・ノーコードツール利用状況』に関するアンケートの統計結果を公表します。

■ ノーコード・ローコードツール利用状況調査概要

調査期間 :2024年7月17日(水)〜2024年7月19日(金)

調査方法 :Japan DX Week名古屋での会場調査

調査対象 :同社ブースへ来ていただいた企業担当者

実施数 :207名

有効回答率:97.5%

有効回答数:202名

「ノーコード」や「ローコード」とは、ソースコードを全くかかないまたは少しのソースコードをかくことで、アプリケーションを作成できる手法です。

最近では、IT人材不足を解消する手法として、「ノーコード」や「ローコード」が注目されています。

そこで、同社ではノーコード・ローコードツールをどのくらい利用されているのかを調査すべく、ノーコード・ローコードツールの利用状況や、ノーコード・ローコードツールをどの業務に利用しているのかアンケートを実施しました。

■ 『ノーコード・ローコードツール利用状況』に関する結果 サマリー

<ノーコード・ローコードツール利用状況>

ノーコード・ローコードツールを導入していない企業は約7割となり、未だ導入が進んでいないことがわかりました。

<ノーコード・ローコードツールの活用>

ノーコード・ローコードツールを導入している企業で、活用できている企業は約5割となり、ツールの活用方法として、『ワークフロー』が最も多いという結果となりました。

<ノーコード・ローコードツールの導入予定>

ノーコード・ローコードツールの導入予定が決まっていない企業が約7割となり、ツールの導入を検討している企業も少ないということがわかりました。

<ノーコード・ローコードツールを利用していない理由>

ノーコード・ローコードツールを利用していない理由として、『社内に必要性やメリットが認知されていない』が最も多く、利用方法や活用方法が周知されていないことがわかりました。

■ アンケート調査結果詳細

1. ノーコード・ローコードツールを導入していますか?

・34.2%の企業が『ノーコード・ローコードツールを導入している』と回答

ノーコード・ローコードツールを導入していますか?

2. 導入している場合、どのようにノーコード・ローコードツールを活用していますか?(※複数回答可)

・31.9%の企業が『ワークフロー(申請/承認)』と回答

・次いで27.8%の企業が『プロジェクト管理』と回答

・次いで25.0%の企業が『営業業務(問合せ/案件管理/見積作成など)』と回答

どのようにノーコード・ローコードツールを活用していますか?

3. ノーコード・ローコードツールを活用できていますか?

・56.5%の企業が『活用できている』と回答

ノーコード・ローコードツールを活用できていますか?

4. 導入していない場合、ノーコード・ローコードツールの導入予定はありますか?

・51.7%の企業が『わからない』と回答

・次いで21.4%の企業が『導入予定はない』と回答

ノーコード・ローコードツールの導入予定はありますか?

5. ノーコード・ローコードツールを利用していない理由はありますか?(※複数回答可)

・37.7%の企業が『社内に必要性やメリットが認知されていない』と回答

・次いで22.1%の企業が『ITリテラシー不足』と回答

ノーコード・ローコードツールを利用していない理由はありますか?

■ 考察

本調査の結果から、ノーコード・ローコードツールを利用している企業も導入を検討している企業も少ないことがわかりました。

しかし、導入している企業の中では、ノーコード・ローコードツールを活用できている割合が約5割と、導入をするメリットも感じられています。

導入が進まない理由として、『社内に必要性やメリットが認知されていない』となっており、ノーコード・ローコードツールの活用方法や利便性がまだ周知されていないと考えられます。

ノーコード・ローコードツールが自社の業務にどのように活用できるのか、どのように業務効率化に繋がるのかを今後伝えていく必要があります。

■ デージーネットがおすすめするノーコード・ローコードツール

デージーネットでは、業務効率化につながるノーコード・ローコードツールとして『プリザンター』をおすすめしています。

『プリザンター』はオープンソースソフトウェア (1) (※以下、OSS) で公開されており、ノーコードやローコードでアプリケーションを作成することができます。

デージーネットでは、『プリザンター』を低コストですぐに導入することができるように『プリザンター』をアプライアンスサーバとして提供しています。

『プリザンター』のお試し期間も用意されていますので、直接試してから導入を検討することが可能です。

■ デージーネットのサービス

1. システムの構築

デージーネットでは、OSSを利用したシステムの提案・構築サービスを提供しています。

デージーネットで利用しているOSSは多岐にわたり、お客様に合ったOSSでシステム構築を行うことが可能です。

2. 導入後支援サービス

デージーネットでシステムを構築した場合、OpenSmartAssistanceという導入後サポートを提供しています。

継続してシステム管理のサポートを行うサービスで、以下のようなサポートがあります。

・Q&A

・セキュリティ情報提供

・点検とチューニング

・障害調査、障害回避

・障害時オンサイト対応

・障害時システム再構築

・運用サービス

・ソフトウェアのアップデート

■ 用語注釈

(1)※オープンソースソフトウェア(略称:OSS)とは、無償で利用でき、ソースコードが公開されているソフトウェアを指します。

