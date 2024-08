人気サバイバルゲームの実写版ドラマ「THE LAST OF US」シーズン2の初映像が公開された。

米HBOのストリーミングサービス「Max」の新作ラインナップ動画が公開され、「THE PENGUIN ─ザ・ペンギン─」や「デューン:プロフェシー(原題)」など注目作が続々登場。後半パートで2025年リリースのドラマが紹介され、最後(1分17秒辺り)に「THE LAST OF US」シーズン2のティザー映像がお披露目されている。



映像は、キャサリン・オハラ演じる新キャラクターが登場し、ジョエル(ペドロ・パスカル)に「彼女を傷つけたの?」「あなたは何をしたの?」と尋ねるシーンから始まる。その後、悲鳴を上げるエリー(ベラ・ラムジー)、吹雪のなか銃を連射するトミー(ガブリエル・ルナ)、涙を浮かべるディーナ(イザベラ・メルセード)、銃を向けるアイザック(ジェフリー・ライト)など、各キャラクターの緊迫したシーンが登場。新たに待ち受ける恐怖が垣間見られるようだ。

最後はジョエルが再登場し、冒頭の質問に答える形で「彼女を救った」と一言。ひとすじの涙が彼の頬を伝い、映像は幕切れとなる。

なお、2025年リリースの作品は本作のほか、『IT/イット』の前日譚ドラマ「ウェルカム・トゥ・デリー(原題)」、「ゲーム・オブ・スローンズ」の新スピンオフ「A Knight of the Seven Kingdoms(原題)」、新たにタイを舞台とする「ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル」シーズン3など。魅力的な作品群にワクワクするばかりだ。

本作「THE LAST OF US」は、寄生菌の感染爆発によって文明が崩壊した世界で、生存者のひとり・ジョエルと、寄生菌の抗体を持つ少女・エリーの危険な旅路を描く物語。ゲーム版第1作に基づくシーズン1(全9話)は爆発的ヒットとなり、2023年1月にシリーズ最高視聴率で幕を閉じた。ゲーム版第2作『The Last Of Us Part II』に基づくシーズン2は、2025年に米HBOおよびMaxにて放送・配信予定。

