NEXZ、国立競技場で新曲を世界初披露！「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024」オープニングショーに登場

2024年7月27日(土)に東京・国立競技場にて「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」ヴィッセル神戸 vs トッテナム ホットスパー戦が行われた。今年は、「2023明治安田生命J1リーグ」チャンピオンのヴィッセル神戸と世界最高峰のイングランドプレミアリーグのトッテナム ホットスパーが国立競技場で対戦。国立競技場には54,255人の観客が詰めかけ、結果は2対3と、トッテナム ホットスパーが勝利し、日本全国の注目が集まった一戦となった。

オープニングショーでは2024年5月20日にグローバルデビューしたばかりのNEXZが、世界初披露となる「Keep on Moving」と「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」のパフォーマンスを行った。パク・ジニョン(J.Y.Park)作詞・プロデュースによる新曲「Keep on Moving」は、アクエリアスのCMソングとしても起用されており、NEXZの一糸乱れぬ力強いパフォーマンスで会場はひと際盛り上がった。MCでは、NEXZのメンバーが一人ひとり自己紹介し、リーダーのTOMOYAは「こんなに素敵なイベントにご招待いただけてとても光栄です!」とコメントし、SO GEONは「このイベントに出演できると聞いたときは、夢かな? と思いました。このあとの試合も一緒に楽しみましょう!」と、オープニングショー出演への思いを語った。