今月18日、米モンタナ州の森でベリーを摘んでいた72歳の男性が野生のクマに遭遇した。男性はクマに襲われて重傷を負ったが、持っていた拳銃を発砲してクマを仕留めたという。その後、ケガの治療のため男性が入院したことを、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。事故は今月18日夕方、米モンタナ州西部にあるフラットヘッド国有林で発生した。72歳の男性が一人で森に入り、北米原産のブルーベリーに似た果実「ハックルベリー」を摘んでいた時、ハイイログマ(グリズリー)に遭遇した。

不運にも、このクマは子連れの母グマだったようで、男性に襲いかかった。男性は大ケガをしながらも所持していた拳銃を取り出し、クマにめがけて発砲。この銃撃がクマに致命傷を与えた。重傷を負った男性は病院に運ばれて入院し、現在も治療を受けていると報道されている。「モンタナ州魚類野生生物公園局(Montana Fish, Wildlife & Parks、以下FWP)」やクマの専門家は、今回のクマの襲撃について、予想外の防御的な遭遇と推測している。FWPは現在、森にカメラを設置し、残された子グマがいないかを確認中とのことだ。しかし、仮に子グマが見つかったとしても、子グマを受け入れてくれる施設を見つけるのが難しいため、捕獲するかどうかは決めていないという。FWPの広報担当者ディロン・タビッシュ氏(Dillon Tabish)は、「子グマの年齢にもよりますが、安楽死させるよりは生存の可能性が高いので、野生のままにしておくかもしれません」と見解を述べた。今回の事故を公表したニュースリリースには、「モンタナ州はクマが多く生息する地域です。ハイイログマやアメリカグマとの遭遇に備えておかなければなりません。クマとの遭遇を避けるほうが、クマと遭遇してしまって対処するよりも容易です」と綴られており、クマとの遭遇を回避するための注意点を以下のように挙げている。・クマ除けスプレーを持ち歩き、すぐに使えるように準備しておく・可能であればグループで行動し、音を立てることでクマに存在を知らせる・クマが寄ってきやすい動物の死骸には近づかない・クマの糞や掘り返された跡、なぎ倒された丸太、ひっくり返された岩、一部食べられた動物の死骸などクマの痕跡に注意する・該当する土地管理機関が指示した食料保管方法に従う・クマに遭遇した場合は近づかない・3月から12月の間は、ゴミや鳥の給餌器、ペットフードなど、その他クマを寄せ付けるものは安全な建物内にしまっておく・野生動物にエサを与えないこと。餌付けされたクマは本来の採食行動を失い、人間の安全を脅かす。モンタナ州ではクマに餌を与えることは違法米国国立公園局によると、クマに襲われることは稀であり、基本的に多くのクマは自分の居場所や食べ物、子グマを守ることにしか興味がないという。逆にこれらが脅かされると、クマは攻撃的になりやすいようで、昨年7月には、同州にあるイエローストーン国立公園でハイイログマに襲われた47歳の女性が死亡していた。画像は『New York Post 「72-year-old man fights off, kills aggressive grizzly bear that attacked him while picking berries」(AP)(Mike Leggett/Special to American-Statesman / USA TODAY NETWORK)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)