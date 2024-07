MAMAMOO ムンビョル、8月21日にカムバック！1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」をリリース

MAMAMOOのムンビョルがカムバックする。彼女は本日(26日)、公式SNSを通じて、1stソロフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」の予告ポスターを公開し、カムバックを知らせた。公開されたポスターの中でムンビョルは、白いTシャツにジーンズを合わせ、明るく微笑んでいる。彼女の服には、アルバムのタイトルが記入されたテープが貼られている中、夏にピッタリのブルートーンで爽やかな雰囲気を届ける。

「Starlit of Twinkle」は、2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」以来、約6ヶ月ぶりに披露するリパッケージアルバムだ。「Starlit of Muse」が、ムンビョル(ミューズ)が展開する作品(星の光)であったとすれば、「Starlit of Twinkle」には作品一つ一つが集まって輝くという意味が込められている。彼女は最近、アジア7都市で初のソロワールドツアー「Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM:an epic of starlit]」を開催中で、8月3日にはマカオで公演を続けていく予定だ。1stソロフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」は8月21日、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。