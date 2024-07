マクドナルドから、爽快な味わいの「すいかフラッペ」とジューシーな「ゴールデンパインフラッペ」、そしてフラッペとも相性抜群な「マカロンばなな」のフルーツを主役にしたメニューが登場!

マクドナルド「すいかフラッペ」「ゴールデンパインフラッペ」

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

全国のマクドナルドに、夏にぴったりな「すいかフラッペ」と「ゴールデンパインフラッペ」が期間限定で登場!

「すいかフラッペ」はすいか果汁を使用したスムージーベースに、ホイップクリームとキウイ&ばななソースをトッピングしたフラッペ。

「ゴールデンパインフラッペ」はトロピカルな香りが魅惑的なゴールデンパイン果汁を使用したスムージーベースに、ホイップクリームとゴールデンパインソースをトッピングしたフラッペで、よりジューシーかつ爽やかにリニューアルして登場します。

新商品の「マカロンばなな」は、ばななピューレを配合したやさしい甘さのクリームがポイントの、“夏のフラッペ”との相性も抜群なマカロンになっています。

2024年7月30日(火)から放映予定の新TVCMでは、McCaféのアンバサダーを務める広瀬すずさんと山下智久さんの名コンビが夏の装いで再登場!

夏の海をバックに、広瀬さんと山下さんがマックの期間限定フラッペを飲みながら、アニメ化された広瀬さんと山下さんのキャラクターと共に歌にのせてリズミカルに夏のフラッペを楽しむ様子を描いています。

すいかフラッペ

価格:490円〜

販売期間:2024年7月31日(水)〜9月中旬予定

さっぱりとしたすいか果汁を使用したスムージーベースに、クリーミーでなめらかなホイップクリームとキウイ&ばななソースをトッピング。

まるで、すいかをそのままかじったような、すっきりとした甘さが特長のフラッペです。

※すいか果汁1%

※画像はイメージです

ゴールデンパインフラッペ

価格:490円〜

販売期間:2024年7月31日(水)〜9月中旬予定

トロピカルな香りが魅惑的なゴールデンパイン果汁を使用したスムージーベースに、ホイップクリームとゴールデンパインソースをトッピング。

爽やかでジューシーな甘さが特長のフラッペです。

※ゴールデンパイン果汁2%

※画像はイメージです

マカロンばなな

価格:190円〜

販売期間:2024年7月31日(水)〜なくなり次第終了

アーモンド入りのサクふわ生地に、ばななピューレを配合したやさしい甘さが特長のクリームをサンドしたまろやかな味わいのマカロンです。

夏のマックカフェはフルーツが主役!

マクドナルド「すいかフラッペ」「ゴールデンパインフラッペ」「マカロンばなな」の紹介でした☆

