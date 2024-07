ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」が米・ビルボードチャートの上位圏を席巻！

ENHYPENがアメリカのビルボードチャートで、アルバム・音源共に有意義な成果を成し遂げた。23日、米・ビルボードが発表した最新チャート(7月27日付)によると、ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」が、メインアルバムチャート「ビルボード200」において自身最高順位の2位にランクインした。このアルバムはまた「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」でそれぞれ1位を占め、「バイニールアルバム」10位に上がるなど計5つのアルバムチャート上位圏に上がり存在感を放った。

タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」も、ビルボードソングチャートで好成績を収めた。同曲は「グローバル(米国を除く)」と「グローバル200」にそれぞれ53位、84位でチャートインした。これは二つのチャートに名を連ねた彼らの楽曲の中で最も高い順位だ。同曲は「ワールド・デジタル・ソング・セールス」では、2位を記録した。「ROMANCE:UNTOLD」は、自分をより良い人にしてくれる“君”に忠誠を尽くす少年のストーリーを盛り込んでいる。そして、「XO (Only If You Say Yes)」は、ロマンチックな歌詞とトキメキを抱かせるパフォーマンスで甘い変身を見せ、グローバルファンの反響を得ている。ENHYPENは27日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれる「KCON LA 2024」に出演し、現地のファンと楽しい時間を過ごす予定だ。