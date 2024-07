ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を開催中。パークと「HYBE JAPAN」が初コラボし、BTSをはじめとする「HYBE LABELS」の人気アーティスト8組の楽曲とミュージックビデオに、パークのDJとダンサーたちのエネルギッシュなパフォーマンスが一体となった大興奮の体験を届ける。さらに、バブルや水など、びしょ濡れになれる夏ならではの特殊効果も。

エルモとクッキーモンスターがステージを盛り上げる

キレキレのダンスを見せる、キュートかつかっこいいダニエル

ダンサーのセンターを飾る、アイドル感満点のハローキティ

キュートすぎるモンスター×妖精。キラキラの衣装にも注目

クールに決めたミニオンたち

バブルやスプリンクラーなど、特殊効果で盛り上がりが最高潮に

本記事では、エルモやハローキティなどパークの仲間たちも登場するショーに、ライターと編集担当が潜入。歌って踊って叫んで水をかぶった、パークの夜の様子を紹介する。■世界的ヒット曲とびしょ濡れ体験で最高の夜に“DIVE!”ショーを盛り上げるのは、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOORの大ヒット曲。巨大スクリーンにはミュージックビデオが投影され、ステージ上ではDJやダンサーがその世界観を作り上げる。夜空を照らす派手なライティングやスモークなどの特殊効果、それぞれのアーティストの旗など、ダンス以外にもさまざまな要素が取り入れられ、夏らしく野外フェスのような雰囲気に。■エルモやハローキティもキレキレダンスを披露♪さらにパークの仲間たちも登場して、ステージをより一層盛り上げる。最初に現れたのは、エルモとクッキーモンスター。昼のパレードで見せた衣装とはまた違うネオンカラーが印象的なジャケットを身に着けて、キレキレのダンスを披露してくれる。クッキーモンスターのサングラスは、ずっとずれているのがかわいい。続いてダニエルが、星とストライプの切り替えがキュートなジャケットに、蝶ネクタイ風の大きなリボンをつけた姿で登場。ダンサーと一緒に踊る姿がものすごくかっこよくて、ライターは夢中に。ハローキティがステージに現れると、彼女を立てることも忘れない姿でさらにメロメロ。同じく黄色を使ったリボンとハート柄のワンピースを着たキティが並ぶと、おそろい感が増してかわいすぎる…!!さらに、女性ダンサーと一緒にLE SSERAFIMの曲にのって踊り出したキティは、圧倒的なセンター感がたまらない。「アイドルすぎる〜〜」とライターを熱狂させた。羽根が生えた妖精・アビーと、歌とダンスが大好きなモンスター・ゾーイは、色味も相まってアイドルユニット感満載。キラキラの衣装に身を包み、キュートすぎるダンスを見せてくれる。ミニオンたちは、にっこり笑顔で登場。ステージに設置されたカラフルなポールからは水が発射され、BTSの楽曲で盛り上がる会場をさらに熱くさせた。クライマックスでは、ステージ上に全員が勢ぞろいして、観客をびしょ濡れにするウォーターエフェクトも最高潮に。バブルが色とりどりのライトを浴びてカラフルに染まり、BTSの「IDOL」やSEVENTEENの「Super」など世界的なヒットナンバーに合わせて歌い踊ったショーの最後を飾った。ナイトショーと合わせて体験したいのが、「SEVENTEEN×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」。スリル満点のライドに、SEVENTEENの大ヒット曲「VERY NICE」が期間限定で搭載されている。ジョシュアの伸びのある歌声を聴きながら登っていくコースターは、キラーフレーズ「アジュNICE」で一気に急降下!楽曲とぴったり合った演出に感動すること間違いなしだ。ショーやコースターで、暑い夏をさらに熱くする体験をパークで満喫して。取材・文=上田芽依撮影=大西二士男TM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4061801Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024Universal Studios. All rights reserved.(C)HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN