アメリカ 在住のある男性が、外壁から顔を出す珍しい2匹の ヘビ を見つけた。 カメラ を回して近づいたところ、それが全くの別物であることに気付き、驚いたという。男性が見たのは、一体何だったのだろうか。【この記事の動画を見る】米アーカンソー州で店を経営するヴィカス・チョーハンさん(Vikash Ch au han)はある日、店の外にある灰色のレンガ壁の背後から2匹の ヘビ が顔を出しているのを目にして、 カメラ を回した。

それは双頭の ヘビ のようにも見えるが、ジグザグの模様と大きな目が特徴的で、ヴィカスさんは「どうしてこんなところに ヘビ がいるのだろう」と不思議に思ったという。そして近づいてみたところ、それが昆虫であることに気付いて驚愕したそうで、当時のことを「本当に衝撃的だったよ」と振り返る。実はヴィカスさん、体表の模様にすっかり騙されてしまったようで、この時の動画を今年5月、「 アメリカ の蝶」と言葉を添えて Instagram にシェアした。その後、動画が動物専門ネットサイト『The Dodo』の目に留まり、この個体が ヘビ でも蝶でもなく、「セクロピアサン(Cecropia moth)」と呼ばれる大型の蛾で、北米の在来種であることが判明した。アーカンソー大学で生命 科学 の講師をしているドクター、オースティン・K・ジョーンズ氏(Dr. Austin K. Jones)によると、近年はセクロピアサンを見つけることが難しくなっているそうで、この動画には「これは素晴らしい発見だよ」とコメント。セクロピアサンについて、アジア全域に生息する世界最大級の蛾「 アトラス 蛾(アタカス・ アトラス )」によく似ていると述べ、こう明かしていた。「セクロピアサンの先端近くにある眼状紋(目玉模様)は、『 ヘビ を模している』と言われている。また、わずかではあるものの『蛾(自分)よりももっと恐ろしい何かに似せている』という仮説もあるようだ。」ちなみに眼状紋は「天敵に恐怖感を与えることで捕食を逃れる効果がある」などと言われ、自分の天敵(鳥)の天敵( ヘビ )を自らの体で表現しているという。ヴィカスさんが撮影した動画に騙された人は数多く、 Instagram には「 ヘビ にしか見えない」「ロマンチックな ヘビ のカップルだと思ったわ」「双頭 ヘビ だと思った」「これは パナマ ではフクロウの眼として知られているんだ」「これぞ自然淘汰による進化例だよ」といったコメントが寄せられていた。なお目の錯覚といえば今年4月、Xにロックコンサートを鑑賞する女性の後ろ姿の写真が投稿されて話題となった。女性がTバックをはいているように見えるが実際は違っており、「思わず二度見した」という声があがっていた。画像は『The Dodo 「Sneaky ‘Snakes’ Peeking Around Corner Aren’t What They Appear To Be」(VIKASH CHAUHAN)』『Neha Neha Instagram 』『Commonweeder 「Cecropia Moth - Largest Native Moth in North America」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)