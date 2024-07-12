【『音楽の日2024』】タイムテーブル＆歌唱楽曲発表
■2024年の『音楽の日』のテーマは「hope! 音楽のチカラ」
『音楽の日2024』が、TBS系にて7月13日14時より、8時間にわたって放送。このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。
2024年の『音楽の日』のテーマは「hope! 音楽のチカラ」。「歌でみんなを笑顔」の想いとともに、アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。
総合司会は、中居正広と安住紳一郎（TBSアナウンサー）。
【タイムテーブル】
■14時台
＜中継＞
INI「Rocketeer」
新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」
郷ひろみ「2億4千万の瞳」「できるだけ、」
JO1「Love seeker」
超特急「ジュブナイラー」
MINMI「シャナナ☆」
（※50音順）
アリス（特別出演）「チャンピオン」
&TEAM「Dropkick」
s**t kingz「FFP feat.C＆K」
Travis Japan「LEVEL UP」
BE:FIRST「Mainstream」
（※50音順）
＜“希望のうた”中継企画＞
Little Glee Monster「いつかこの涙が」＠神戸
■15時台
ENHYPEN「BLOSSOM」
櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」
DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
平井 大「題名のない今日」
BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire（Japanese Ver.）」
ME:I「Click」
LE SSERAFIM「Perfect Night」
（※50音順）
＜“希望のうた”中継企画＞
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」＠日本武道館
FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」「あとひとつ」 ＠石川・能登
WANIMA「旅立ちの前に」＠熊本
（※50音順）
■16時台
アイナ・ジ・エンド「宝者」
倉木麻衣「Secret of my heart」
島津亜矢「I Was Born To Love You」
SPYAIR「オレンジ」
Da-iCEI wonder」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu [Japanese Ver.]」
Rockon Social Club「Summer of Love」
（※50音順）
＜中継＞
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）「恋するフォーチュンクッキー」
THE RAMPAGE「100degrees」
nobodyknows+「ココロオドル」
日向坂46「ドレミソラシド」
FANTASTICS「ブレイクライン」
（※50音順）
■17時台
奥田民生「愛のために」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
長渕剛「乾杯」
新妻聖子「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
NewJeans「Supernatural」
ゆず「図鑑」
（※50音順）
＜“希望のうた”中継企画＞
HIPPY「君に捧げる応援歌」＠岩手
■18時台
★スペシャル企画★ hope songライブ
AliA「かくれんぼ」
Omoinotake「幾億光年」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」
King & Prince「なにもの」
三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
スガ シカオ「Progress」 ※＜“希望のうた”中継企画＞ ＠東京タワー
SixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE
なにわ男子「サチアレ」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
優里「ビリミリオン」
ゆず「虹」
WANIMA「ともに」 ※＜“希望のうた”中継企画＞ ＠熊本
（※50音順）
■19時台
★スペシャル企画★ hope songライブ
SEKAI NO OWARI「最高到達点」
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
（※50音順）
SEKAI NO OWARI「Romantic」
Number_i「GOAT」
＜“希望のうた”中継企画＞
三浦大知「ALOS」＠種子島
Little Glee Monster「TOMORROW」＠神戸
（※50音順）
＜大合唱企画＞
SUPER BEAVER「小さな革命」
■20時台
Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」
＜“垣根は越えた！今度はバトルだ！”＞
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する、音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
（※50音順）
＜ダンス界のホープ ダンスショータイム＞
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE
（※50音順）
ダンス企画プロデュース： s**t kingz
■21時台
MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」
＜hope バンド＞
一夜限りのスペシャルバンド！
各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる感動のコラボステージ
アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために（オフコース）
ISSA（DA PUMP）「キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋（ゆず）
北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）「ultra soul（B’z）
成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT（Mr.Children）
MISIA「時代（中島みゆき）
三浦大知「夜空ノムコウ（SMAP）
（※50音順）
バンドマスター：寺岡呼人
※歌唱時間の目安。
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり。
番組情報
TBS『音楽の日2024』
07/13（土）14:00～21:56 ※生放送
総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）
『音楽の日2024』公式X（旧Twitter）
https://x.com/TBS_ONGAKUNOHI
『音楽の日2024』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/