【『音楽の日2024』】タイムテーブル＆歌唱楽曲発表

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■2024年の『音楽の日』のテーマは「hope! 音楽のチカラ」

『音楽の日2024』が、TBS系にて7月13日14時より、8時間にわたって放送。このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。

2024年の『音楽の日』のテーマは「hope! 音楽のチカラ」。「歌でみんなを笑顔」の想いとともに、アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。

総合司会は、中居正広と安住紳一郎（TBSアナウンサー）。

【タイムテーブル】

■14時台

＜中継＞

INI「Rocketeer」

新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」

郷ひろみ「2億4千万の瞳」「できるだけ、」

JO1「Love seeker」

超特急「ジュブナイラー」

MINMI「シャナナ☆」

（※50音順）

アリス（特別出演）「チャンピオン」

&TEAM「Dropkick」

s**t kingz「FFP feat.C＆K」

Travis Japan「LEVEL UP」

BE:FIRST「Mainstream」

（※50音順）

＜“希望のうた”中継企画＞

Little Glee Monster「いつかこの涙が」＠神戸

■15時台

ENHYPEN「BLOSSOM」

櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」

DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」

平井 大「題名のない今日」

BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire（Japanese Ver.）」

ME:I「Click」

LE SSERAFIM「Perfect Night」

（※50音順）

＜“希望のうた”中継企画＞

爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」＠日本武道館

FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」「あとひとつ」 ＠石川・能登

WANIMA「旅立ちの前に」＠熊本

（※50音順）

■16時台

アイナ・ジ・エンド「宝者」

倉木麻衣「Secret of my heart」

島津亜矢「I Was Born To Love You」

SPYAIR「オレンジ」

Da-iCEI wonder」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu [Japanese Ver.]」

Rockon Social Club「Summer of Love」

（※50音順）

＜中継＞

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）「恋するフォーチュンクッキー」

THE RAMPAGE「100degrees」

nobodyknows+「ココロオドル」

日向坂46「ドレミソラシド」

FANTASTICS「ブレイクライン」

（※50音順）

■17時台

奥田民生「愛のために」

超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」

長渕剛「乾杯」

新妻聖子「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」

NewJeans「Supernatural」

ゆず「図鑑」

（※50音順）

＜“希望のうた”中継企画＞

HIPPY「君に捧げる応援歌」＠岩手

■18時台

★スペシャル企画★ hope songライブ

AliA「かくれんぼ」

Omoinotake「幾億光年」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」

King & Prince「なにもの」

三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」

THE ALFEE「星空のディスタンス」

スガ シカオ「Progress」 ※＜“希望のうた”中継企画＞ ＠東京タワー

SixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE

なにわ男子「サチアレ」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

優里「ビリミリオン」

ゆず「虹」

WANIMA「ともに」 ※＜“希望のうた”中継企画＞ ＠熊本

（※50音順）

■19時台

★スペシャル企画★ hope songライブ

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

（※50音順）

SEKAI NO OWARI「Romantic」

Number_i「GOAT」

＜“希望のうた”中継企画＞

三浦大知「ALOS」＠種子島

Little Glee Monster「TOMORROW」＠神戸

（※50音順）

＜大合唱企画＞

SUPER BEAVER「小さな革命」

■20時台

Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」

＜“垣根は越えた！今度はバトルだ！”＞

総勢18組のダンスボーカルグループが集結する、音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ

INI

新しい学校のリーダーズ

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）

&TEAM

坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

GENERATIONS

Snow Man

Da-iCE

DA PUMP

超特急

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

BE:FIRST

FANTASTICS

ME:I

（※50音順）

＜ダンス界のホープ ダンスショータイム＞

THE JET BOY BANGERZ

BMSG TRAINEE

（※50音順）

ダンス企画プロデュース： s**t kingz

■21時台

MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」

＜hope バンド＞

一夜限りのスペシャルバンド！

各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる感動のコラボステージ

アイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために（オフコース）

ISSA（DA PUMP）「キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）

大野雄大・花村想太（Da-iCE）「栄光の架橋（ゆず）

北村匠海（DISH//）「デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）

ジェシー（SixTONES）「ultra soul（B’z）

成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）「TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）

はっとり（マカロニえんぴつ）「GIFT（Mr.Children）

MISIA「時代（中島みゆき）

三浦大知「夜空ノムコウ（SMAP）

（※50音順）

バンドマスター：寺岡呼人

※歌唱時間の目安。

※生放送につき放送内容など変更の可能性あり。

番組情報

TBS『音楽の日2024』

07/13（土）14:00～21:56 ※生放送

総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）

『音楽の日2024』公式X（旧Twitter）

https://x.com/TBS_ONGAKUNOHI

『音楽の日2024』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/