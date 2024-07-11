¥Æ¥ì¥ÓÇØÌÌ¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¡ª ¶È³¦½é¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¥ì¥°¥¶¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×ÂÐ±þÏ¿²èÍÑSSD¤òÈ¯É½
¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤Ï¡¢¶È³¦½é¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤ë¥ì¥°¥¶¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ï¿²èÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯SSD¡ÖAVSSD-RS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2024Ç¯7·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¸½¹Ô¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ïÆÈ¼«Ä´¤Ù¡£2024Ç¯6·î¸½ºß¡£
³«È¯¤Î·Ð°Þ
¶áÇ¯¤ÎÊÉ³Ý¤±¡¦ÊÉ´ó¤»¥¿¥¤¥×¤ÎÂç·¿¥Æ¥ì¥ÓÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÏ¿²èµ¡´ï¤â½¾Íè¤ÎÏ¿²èÍÑ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÇÛÀþ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯SSD¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡È24»þ´ÖÏ¢Â³Ï¿²è¤ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯SSD¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ï¿²èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖAVSSD-RS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¿²èÍÑSSD¡ÖAVSSD-RS¥·¥ê¡¼¥º¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
¡¥ì¥°¥¶¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×ÂÐ±þ
¢6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ±»þÏ¿²èÂÐ±þ¡ÊÃÏ¥Ç¥¸)
£ÄÌ¾ïÏ¿²è/ÄÉ¤¤¤«¤±ºÆÀ¸ÂÐ±þ
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ì¥°¥¶¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶È³¦½é¤ÎÏ¿²èÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯SSD¤Ç¤¹¡£24»þ´ÖÏ¢Â³Ï¿²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿ÆÈ¼«¤ÎÏ¿²èÀìÍÑÀß·×¡ÖIO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAVRecording¡×Êý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ±»þÏ¿²è¡ÊÃÏ¥Ç¥¸¤Î¤ß¡Ë¤ò¼Â¸½¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÉÔÍ×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇØÌÌ¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÉ³Ý¤±¡¦ÊÉ´ó¤»¥Æ¥ì¥Ó¤È¤â¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï¼Âµ¡¤ÇÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖIO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAVRecording¡×Êý¼°¤È¤Ï¡©
°ìÈÌÅª¤ÊSSD¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â®ÅÙ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥ÓÏ¿²è¤ÏÏ¢Â³¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡ÖÂ®ÅÙ¤Î°ÂÄêÀ¡×¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖIO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAVRecording¡×Êý¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÏ¿²è¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ±»þÏ¿²è¡ÊÃÏ¥Ç¥¸¡Ë¡×¤ä¡Ö2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÏ¿²è+ÄÉ¤¤¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤Ê¤É¤Î¹âÉé²Ù¤ÊÆ°ºî¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·¿ÈÖ¡¦²Á³Ê
2024Ç¯7·îËö½Ð²ÙÍ½Äê
¡Ø¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¡ß¥ì¥°¥¶¡ÙÏ¢·È´ë²è
¡ü X¡ÊµìTwitter¡Ë:¡¡7·î10Æü(¿å)11»þ¤è¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ
¥ì¥°¥¶¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ï¿²èÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯SSD¡ÖAVSSD-RS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¸ø¼°X¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î10Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¡Á2024Ç¯7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£
¢§±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿¸ø¼°X¡Ë
https://x.com/io_data
¢§¥ì¥°¥¶¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@REGZAchannel/videos