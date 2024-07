「yumrich」、麻布台ヒルズマーケットにてPOPUPイベント！産業用タブレットホルダー【まとめ記事】

株式会社YUMRICHが手がける国産の植物性ミルクから作るプラントベースアイス「yumrich(以下、ヤムリッチ)」は、2024年7月10日(水)〜7月16日(火)の期間中、「麻布台ヒルズ」中央広場の地下にある「麻布台ヒルズマーケット」にポップアップ出店する。イベントではヤムリッチの定番人気のストロベリー、抹茶の他、スイス産のオーガニッククーベルチュールチョコレートとカカオを使用したリッチな味わいのチョコレートフレーバーを楽しめる。また、同スペースでは、ヤムリッチのストロベリーフレーバーに使用しているマンハッタンセレブが1箱150ドルで買い求める三重県の苺ブランド「BERRY」から、夏のはじまりにぴったりなイチゴジュースも販売する。

サンワサプライ株式会社は、産業用タブレットなどの厚みのあるタブレットをフォークリフトや台車に固定できるタブレットホルダー「VEH-TBHLD1(角柱取り付け)」「VEH-TBHLD2(円柱取り付け)」「VEH-TBHLD3(両面テープ取り付け)」を発売した。工場や物流倉庫での業務にも使える耐久性と、セキュリティ性も高いタブレットホルダーだ。フォークリフトや台車などに産業用タブレットを固定できるホルダー。タブレットを使用する生産管理・現場業務をスムーズに進められる。■日本発プラントベースアイス「yumrich」、麻布台ヒルズマーケットにてPOPUPイベントを開催株式会社YUMRICHが手がける国産の植物性ミルクから作るプラントベースアイス「yumrich(以下、ヤムリッチ)」は、2024年7月10日(水)〜7月16日(火)の期間中、「麻布台ヒルズ」中央広場の地下にある「麻布台ヒルズマーケット」にポップアップ出店する。イベントではヤムリッチの定番人気のストロベリー、抹茶の他、スイス産のオーガニッククーベルチュールチョコレートとカカオを使用したリッチな味わいのチョコレートフレーバーを楽しめる。また、同スペースでは、ヤムリッチのストロベリーフレーバーに使用しているマンハッタンセレブが1箱150ドルで買い求める三重県の苺ブランド「BERRY」から、夏のはじまりにぴったりなイチゴジュースも販売する。■厚みのあるタブレットを取り付けできる!産業用タブレットホルダーサンワサプライ株式会社は、産業用タブレットなどの厚みのあるタブレットをフォークリフトや台車に固定できるタブレットホルダー「VEH-TBHLD1(角柱取り付け)」「VEH-TBHLD2(円柱取り付け)」「VEH-TBHLD3(両面テープ取り付け)」を発売した。工場や物流倉庫での業務にも使える耐久性と、セキュリティ性も高いタブレットホルダーだ。フォークリフトや台車などに産業用タブレットを固定できるホルダー。タブレットを使用する生産管理・現場業務をスムーズに進められる。■サンフロンティア、IVS2024 KYOTOにブースを出展!主催のピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2024」審査員決定ならびに第1次審査応募開始サンフロンティア不動産株式会社は、IVS2024 KYOTOにブースを出展した。ブースでは、では、9月27日(金)に開催するスタートアップ企業向けのピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2024」のチラシの配布とコンテストの詳細を、スタッフが説明していた。同社は2024年7月4日、ピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2024」の審査員を決定し、同日から第1次審査応募受付開始など、イベント開催に向けて詳細情報をプレスリリースで告知した。■楽しみながら環境問題を考える!「地球にGOODアクション」を体験 1日目株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」は、環境月間である6月に様々なイベントやキャンペーン・ワークショップを通して、環境問題について考える「地球にGOODアクション」を実施した。2024年6月1日(土)〜2日(日)の2日間、環境問題について考える「地球にGOODマルシェ」の実施にともない、プレスツアーが実施された。1日目の模様をお届けしよう。■これは便利!一度に最大3枚のSDカードに、コピーデータを作成できるデュプリケーターサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、パソコンなしでデータを大量コピーできるSD/microSDカードデュプリケーター「400-SDDU2」を発売した。本製品は、パソコンなしでデータを大量コピーできるSD/microSDカードデュプリケーター。最大3つまで同時にコピーすることができる。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズ。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べる。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能だ。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能がある。■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・旨辛な味わい、シャキシャキ食感がやみつきになる!すき家「ニンニクの芽牛丼」・バーガーキング好きなら一度は食べよう!バーガーキング『グリルド・ビーフバーガー』・煌めく宝石のようなスイーツとセイボリー!ジュエリーBOXで楽しむアフタヌーンティー・写真募集を開始!Sony Park Mini、みんなのときめき観光案内所『MY GINZA MOMENT』・シンプルだから使いやすい!自分好みの環境も作りやすい天板を採用した電動昇降デスク