JRÅì³¤¤ÎºÇ¿·ÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤¬¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¤Ë!? ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë±¿¹Ô¤Ø 8·î¤Ë1Æü¸ÂÄê
Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·§ÌîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦Î×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾
¡¡JRÅì³¤¤Ï¡¢2024Ç¯8·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·§ÌîÂç²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢µªÀªÀþ¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤ÎHC85·Ï¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢JRµªÀªÀþ¤Î·§Ìî»Ô±Ø¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Î×»þÆÃµÞ¡Ö·§ÌîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¹æ¡×¤äÎ×»þ²÷Â®¡¢Î×»þÉáÄÌÎó¼Ö¤Ê¤É¤ò±¿Å¾¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉôÄê´üÎó¼Ö¤ÎÁý·ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·§ÌîÂç²Ö²ÐÂç²ñ¹æ¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¢ª·§Ìî»Ô´Ö¤Ç3ËÜ¡¢·§Ìî»Ô¢ªÌ¾¸Å²°´Ö¤Ç4ËÜ¤¬±¿Å¾Í½Äê¡£·§Ìî»ÔÈ¯¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢Æ±±Ø¤ò23»þÂæ¤ËÈ¯¼Ö¤·¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ë2¡Á3»þÂå¤ËÅþÃå¤¹¤ëÎó¼Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
Áòº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
¥Û¥Æ¥ë,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê