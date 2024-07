【「伊藤潤二展 誘惑 Illustrations」】7月5日 発売価格:4,180円

朝日新聞出版は、イラスト集「伊藤潤二展 誘惑 Illustrations」を7月5日に発売する。価格は4,180円。

本書は「富江」や「うずまき」などの名作を生み出したホラーマンガの鬼才・伊藤潤二氏による大型原画展「伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT」の公式イラスト集。B5サイズ、180ページで世界中のクリエイターに愛される“恐怖と美”の世界が収録されている。

展覧会描き下ろしを含むカラー、モノクロイラストが合計123点載っているほか、デビュー作「富江」のネーム全ページ、単行本未収録作品「富江・乗っ取り」なども掲載。またゲームクリエイター・小島秀夫監督との対談も収録されている。

なお原画展の日程は4月27日~9月1日にかけて世田谷文学館、10月~12月にかけて市立伊丹ミュージアムで開催される見込みで、以降は全国巡回も予定されている。

(C) ジェイアイ/朝日新聞出版 (C) 伊藤潤二/小学館 (C)伊藤潤二(秋田書店)2014 (C) ジェイアイ/岩崎書店 (C) 伊藤潤二/講談社