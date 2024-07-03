　ヴィッセル神戸は3日、「ヴィッセル神戸2024 イケメン総選挙 Supported by 楽天ビューティ」の結果を発表した。

　神戸のイケメン総選挙は2018年から開催。今季は「総合イケメン部門」「神戸観光大使部門」「グルメエース部門」の3部門を新設し、部門ごとに投票を募る形で実施した。

　そして投票の結果、総合イケメン部門で1位に輝いたのは発表当日の3日が29歳の誕生日だったMF汰木康也。2位はFW武藤嘉紀、3位はMF佐々木大樹だった。また、神戸観光大使部門の1位は佐々木、グルメエース部門の1位はDF酒井高徳となっている。

以下、各部門の順位

■総合イケメン部門
1位:MF汰木康也
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:DF酒井高徳
5位:DFマテウス・トゥーレル
6位:FW大迫勇也
7位:FW宮代大聖
8位:MF山口蛍
9位:MF鍬先祐弥
10位:GKオビ・パウエル・オビンナ

■神戸観光大使部門
1位:MF佐々木大樹
2位:DF酒井高徳
3位:FW武藤嘉紀
4位:GK前川黛也
5位:DF山川哲史

■グルメエース部門
1位:DF酒井高徳
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:モーヴィ
5位:GK前川黛也