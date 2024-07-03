神戸がイケメン総選挙の結果発表! 総合イケメン部門の3位は佐々木大樹、2位は武藤嘉紀、1位は29歳誕生日の…
ヴィッセル神戸は3日、「ヴィッセル神戸2024 イケメン総選挙 Supported by 楽天ビューティ」の結果を発表した。
神戸のイケメン総選挙は2018年から開催。今季は「総合イケメン部門」「神戸観光大使部門」「グルメエース部門」の3部門を新設し、部門ごとに投票を募る形で実施した。
そして投票の結果、総合イケメン部門で1位に輝いたのは発表当日の3日が29歳の誕生日だったMF汰木康也。2位はFW武藤嘉紀、3位はMF佐々木大樹だった。また、神戸観光大使部門の1位は佐々木、グルメエース部門の1位はDF酒井高徳となっている。
以下、各部門の順位
■総合イケメン部門
1位:MF汰木康也
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:DF酒井高徳
5位:DFマテウス・トゥーレル
6位:FW大迫勇也
7位:FW宮代大聖
8位:MF山口蛍
9位:MF鍬先祐弥
10位:GKオビ・パウエル・オビンナ
■神戸観光大使部門
1位:MF佐々木大樹
2位:DF酒井高徳
3位:FW武藤嘉紀
4位:GK前川黛也
5位:DF山川哲史
■グルメエース部門
1位:DF酒井高徳
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:モーヴィ
5位:GK前川黛也
神戸のイケメン総選挙は2018年から開催。今季は「総合イケメン部門」「神戸観光大使部門」「グルメエース部門」の3部門を新設し、部門ごとに投票を募る形で実施した。
そして投票の結果、総合イケメン部門で1位に輝いたのは発表当日の3日が29歳の誕生日だったMF汰木康也。2位はFW武藤嘉紀、3位はMF佐々木大樹だった。また、神戸観光大使部門の1位は佐々木、グルメエース部門の1位はDF酒井高徳となっている。
■総合イケメン部門
1位:MF汰木康也
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:DF酒井高徳
5位:DFマテウス・トゥーレル
6位:FW大迫勇也
7位:FW宮代大聖
8位:MF山口蛍
9位:MF鍬先祐弥
10位:GKオビ・パウエル・オビンナ
■神戸観光大使部門
1位:MF佐々木大樹
2位:DF酒井高徳
3位:FW武藤嘉紀
4位:GK前川黛也
5位:DF山川哲史
■グルメエース部門
1位:DF酒井高徳
2位:FW武藤嘉紀
3位:MF佐々木大樹
4位:モーヴィ
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/#ヴィッセル神戸 イケメン総選挙— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 3, 2024
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総合イケメン部門結果発表
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1位 汰木康也選手
2位 武藤嘉紀選手
3位 佐々木大樹選手
4位 酒井高徳選手
5位 マテウス トゥーレル選手
6位 大迫勇也選手
7位 宮代大聖選手
8位 山口蛍選手
9位 鍬先祐弥選手
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神戸観光大使部門結果発表
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1位 佐々木大樹選手
2位 酒井高徳選手
3位 武藤嘉紀選手
4位 前川黛也選手
5位 山川哲史選手
たくさんのご投票ありがとうございました!☺https://t.co/VQFq7DbI7D#visselkobe pic.twitter.com/EJo868nHT0
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グルメエース部門結果発表
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1位 酒井高徳選手
2位 武藤嘉紀選手
3位 佐々木大樹選手
4位 モーヴィ
5位 前川黛也選手
たくさんのご投票ありがとうございました!☺https://t.co/VQFq7Dbai5#visselkobe pic.twitter.com/YQBNPutMya