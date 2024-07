キンプリ永瀬廉、高橋海人からの愛情あふれる発言に照れ「久々に会ってそういうこと言われると…」

7月2日、日本テレビ系『ZIP!』に、King & Princeの永瀬廉・高橋海人がVTR出演した。

5月29日〜30日に京セラドーム大阪で開催された『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』において、公演準備中に耳を負傷したため、両日共に出演を見合わせ、活動休止していた永瀬。

今回番組では、同日から3夜連続で放送される『人のスマホをのぞきたい』に出演するKing & Princeら出演者にインタビューを実施した。この中で、この収録が復帰初仕事だったという永瀬は、「すいません、ご心配おかけして」と謝罪した。

そして、“収録は楽しめたか?”と聞かれると、「いやぁ、ゆるくていいっすね」と答えて笑いを誘いつつ、「変な意味じゃなくて(放送時間が)深夜っていうのがすごい安心してできた」と話していた。

その後、“無くしたら困るもの”について聞かれた高橋は、「廉ですね」と発言し、「廉が休んでる間ピンチヒッターでラジオ出させてもらったりとか、1人で何かに出ること多かったんですけど、『あ、これ無理だ』って。1人だとマジでなんもできない」「自分の謎人間さを突っ込んでくれる人はいないんで。人類、廉以外」と頼りにしている永瀬への想いを明かすと、永瀬は、「こっちも久々に会ってそういうこと言われるとかゆいっすね」と照れた様子を見せていた。

