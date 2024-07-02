¥ª¥ì¥ª¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤·¤Ç¾Æ¤«¤º¤Ë´ÊÃ±¡ª¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô
¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¡Ê15cm¥¹¥¯¥¨¥¢·¿ 1Âæ 9¿ÍÊ¬¡Ë
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÅÚÂæ
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼ 1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¡Ê7Ëç¡¢Ìó80g¡Ë
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡ÊÍÏ¤«¤·¡Ë¡¡30g
¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Ê¼¼²¹¡Ë¡¡200g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡200ml
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡50g
¥ì¥â¥ó½Á¡¡10ml
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¡¡1¡¿2¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê7Ëç¡¢Ìó80g¡Ë
¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¡¡9Ëç¡ÊÌó100g¡Ë
²¼½àÈ÷
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Þ¤¿¤ÏÅòÀù¤Ë¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·¿¤Ë·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Þ¤¿¤Ï²¿¤âÉß¤«¤ºÄ¾ÀÜÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Çºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï·¿¤«¤é³°¤¹»þ¡¢·¿¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò²¹¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë
¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Îºî¤êÊý
¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÅÚÂæ
¡¡¡¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê7ËçÊ¬¡Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤¢¤È¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡¡ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤á¤óËÀ¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆºÕ¤¤¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
£¡¡ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¥±¡¼¥·¿¤Ë¤ÎÄì¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ÎÇØ¤ä¥³¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê¤ª¤·¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥À¸ÃÏ
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¼¼²¹¤ËÌá¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê7ËçÊ¬¡Ë¤ò¼ê¤ÇÂç¤¤á¤Ë³ä¤êºÕ¤¡¢²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¥¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¸Ç¤¯¥Ä¥Î¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
§¡¡½àÈ÷¤·¤¿·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢°ìÈÕÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¡·¿¤«¤é¤Ï¤º¤·¤ª»®¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£9ÅùÊ¬¤·¤Æ¥ª¥ì¥ª¤ò¾þ¤ê¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¼¥é¥Á¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¸Ç¤á¤ë¥³¥Ä
¥¼¥é¥Á¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥ª¥ì¥ª¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿²ó¤«¤¦¤Þ¤¯¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤Ç¤¤ì¤Ð¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ê¥ì¥â¥ó¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡¦°ìÈÕÎä¤ä¤¹¡£¡Ê¿ô»þ´ÖÎä¤ä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÕ¤·¤Ã¤«¤êÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ä¥Î¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êË¢Î©¤Æ¤ë¡£¡ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎË¢Î©¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë