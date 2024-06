魔法少女ヴェノムも登場のオムニバス『エクストリーム・ヴェノムバース』発売

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊 『エクストリーム・ヴェノムバース』が2024年6月27日より発売となった。

運命のいたずらによって宇宙からやってきた寄生生物“シンビオート”は、新聞記者エディ・ブロックと融合してヴェノムとなった……そして、マルチバースにおいては、あらゆる姿のヴェノムが存在する。ヴェノムバースへようこそ!

本作『エクストリーム・ヴェノムバース』は、2023年の5月から同年7月にかけて刊行された『エクストリーム・ヴェノムバース』全5号をまとめたもの。1988 年のヴェノム初登場から35周年を記念し、各クリエイターがマルチバースにおける多様なヴェノムを自由な発想で描いたオムニバス形式の作品だ。

ヴェノムと鏡像のような関係にあるスパイダーマンがそうであるように、マルチバースにおいては、あらゆる姿のヴェノムが存在します。刀を振り回す「サムライ・ヴェノム」や「メジャーリーガー・ヴェノム」、「桃子バース・ヴェノム」に「魔法少女ヴェノム」(!)「(サメの)ジェフ・ヴェノム」も……!

個性豊かなヴェノムと会える、お祭り感&遊び心満載のオムニバス作品。人気クリエイターも多数参加し、ヴェノムだからこそできるさまざまなアレンジが楽しめる豪華な一冊。

『エクストリーム・ヴェノムバース』は、ShoPro Books公式オンラインストア他、一部店舗にて発売中です。

