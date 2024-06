ロサンゼルス・ドジャースが2024年6月23日に公式インスタグラムを更新し、女性アスリートの写真を公開した。大谷翔平選手との2ショットもアップされている。

大谷翔平&真美子夫妻との3ショットも

ドジャースのインスタグラムに登場したのは、22日のドジャース‐エンゼルス戦で始球式に登板した、南カリフォルニア大学の女子バスケットボールチームに所属するジュジュ・ワトキンスさん(18)だ。

ワトキンスさんは高校時代、全米最優秀選手賞を受賞。注目の選手という。

ジュジュさんは188センチの長身で、193センチの大谷選手と体を寄せ合う2ショットも公開された。

コメント欄には「Who is this ??」「Who is she?」など、ジュジュさんが何者なのか興味津々の様子の書き込みのほか、「ジュジュと翔平はお似合いだね」「ジュジュは大スターになるだろう」といった声が寄せられている。

ジュジュさんは5月2日(日本時間3日)に行われたドジャースのチャリティーイベント「Blue Diamond Gala」にも出席。大谷さんと真美子さん夫妻との3ショットが、ジュジュさんの所属チームの公式Xで公開されていた。