ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024（東京編）

ラーメン王・小林孝充さんが、2024年の今だからこそ食べたいラーメン10店を選んでくれました。第1弾は「東京編」!

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2024年の「今食べたい10店」をエリアごとにピックアップしてくれました! 映えあるその店舗と、選んだ理由について伺います。まずは「東京編」から。

まずは行ってほしい、今年オープンの新店

1. 奈つやの中華そば(下丸子)

もちもち雲呑味玉中華そば(1,250円) 出典:カフェモカ男さん

元々不動前駅の近くで間借り営業していましたが、今年初めに下丸子にお店を構えました。移転とともにスープなどリニューアルをはかり、一皮も二皮もむけレベルが数段上がりました。今年の新店の中でも頭一つ抜けており、次の「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」には間違いなく入ってくるであろうお店です。

2. Craft Ramen BiT(入谷)

コンソメらーめん(塩・1,000円) 出典:take1875さん

<店舗情報>◆奈つやの中華そば住所 : 東京都 大田区下丸子4-4-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

蔵前の人気店「らーめん改」の店長まで務めた方が独立オープン。今年2月にオープンした注目店です。鹿肉と鶏を使ったというコンソメらーめんは一口飲めば非常に深い味わいがあり、衝撃を受けること間違いないです。場所のわかりにくさなどもあるのかあまり混んでいない時間帯もあり、食べるなら今のうちです。

3. とんこつ みうら(金町)

とんこつラーメン(850円)+ライス(無料) 出典:ごっちさん

<店舗情報>◆Craft Ramen BiT住所 : 東京都 台東区下谷1-12-25 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「武蔵家」総大将の三浦さんが自分の名前を冠し人気を確立している「三浦家」が今年4月から「とんこつ みうら」として夜の部を開始。創業当時の味というラーメンは非常に骨太の豚骨スープ。最近は家系のフォーマットを使いながら家系の枠に収まらないネオ家系の流れが来ていますが、まさしくその流れを代表する一軒と言えます。

もっちりした中太麺 出典:headbankerさん

4. 手打ち 陰日向(分倍河原)

ワンタンチャーシュウメン(1,450円) 出典:あるとりさん

<店舗情報>◆とんこつ みうら住所 : 東京都 葛飾区金町6-5-1TEL : 03-5648-3040

今年5月にオープンし早くも行列となっているお店です。近年極太麺のブームがありましたが、ここはその終着点と言っても良いでしょう。極太麺は数あれど、太すぎてすすれず噛み切りながらでないと食べられないほど。生姜がガツンと利いたスープがその麺を引き立てます。

ひもかわうどんのような平たい麺 出典:びーとさん

東京の「今」がわかるラーメン

5. Ramen FeeL(日向和田)

FeeL The 雲呑醤油らぁ麺(1,600円) 出典:pateknautilus40さん

<店舗情報>◆手打ち 陰日向住所 : 東京都 府中市美好町3-9-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」入りの一軒。オープン後に「食べログマガジン」にて取材していますが、そこからさらに進化を遂げていて驚かされます。醤油は、訪れた人は大体食べているかと思いますが、塩やつけ麺がまたすごいです。今東京でどこが一番おすすめなのかと聞かれたらこのFeeLかもしれません。

FeeL The 塩らぁ麺(1,300円) 出典:ぴーたんたんさん

6. ジャパニーズ ラーメン 五感(池袋)

特上醤油らぁめん(1,600円) 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆Ramen FeeL住所 : 東京都 青梅市梅郷4-695-1TEL : 0428-85-9382

去年4月にオープンながら「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に入った、現在の百名店の中でもっとも新しいお店です。鶏のうまみと貝のうまみを合わせた深みとキレを併せ持つ非常に素晴らしいスープにそれも納得するはず。行列が長くなり今では完全予約制となりました。時代の流れで今後も予約制の店はどんどん増えていくでしょう。現地で並ぶ必要がなくなったのは食べ手側にもメリットかと思います。

7. Tokyo Style Noodle ほたて日和(秋葉原)

『特製』帆立の昆布水つけ麺 白[塩](1,600円) 出典:milan1110さん

<店舗情報>◆ジャパニーズ ラーメン 五感住所 : 東京都 豊島区東池袋2-57-2 コスモ東池袋 101TEL : 不明の為情報お待ちしております

こちらも「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」入り。2023年に食べて感動したお店としても「食べログマガジン」で紹介させていただきましたが、やはりぜひ食べて欲しい一軒です。

そのおいしさもさることながら、ストーリーを感じるコース仕立てのつけ麺という構成は感動すること間違いなし。接客の良さなども含めて非常に満足度が高い一杯です。最近は朝早くに行かないと記帳ができないことが多いようですが、その価値があります。

8. 麺や 紀茂登(茅場町)

特製(3,500円) 写真:お店から

<店舗情報>◆Tokyo Style Noodle ほたて日和住所 : 東京都 千代田区神田佐久間町2-25TEL : 03-3863-3773

ここ最近高級店がラーメンに進出してくる流れがありますが、その流れを決定付けたのがこの店と言っても間違いないでしょう。白甘鯛やあわびなど高級食材を使ったラーメンは、別途高級和食店を経営している「紀茂登」だからこそできたもの。開店当初は完全予約制でラーメンも3,000円からでしたが、今はお手軽に試すことができるメニューも開始し予約なしでも食べられるようです。この機会にぜひ。

閉店告知中。今しか食べられない一杯

9. 巌哲(早稲田)

鮪塩(しびしお・1,300円) 出典:辣油は飲み物さん

<店舗情報>◆麺や 紀茂登住所 : 東京都 中央区日本橋茅場町1-12-6 FF日本橋茅場町 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」入り、ラーメンWalker東京グランプリで複数回1位を獲得するなど、名店に上りつめたとも言える巌哲。しかしなんと人手不足により2025年4月での閉店が告知されています。

店主である平松さんはその後東京以外の場所での開業を予定しているとのこと。つまり都内で食べられるのは今だけ。閉店直前は混雑が予想されるためまさしく今食べるべきお店です。

10. 灼味噌らーめん 八堂八(中目黒)

味玉味噌(1,150円) 出典:ぴーたんたんさん

<店舗情報>◆ラーメン巌哲住所 : 東京都 新宿区西早稲田1-10-4TEL : 03-6302-1281

私が都内でおすすめの味噌ラーメンを教えて欲しいと聞かれたらまず思い浮かぶのがこの八堂八。味噌にこだわり味噌から作る味噌ラーメンは唯一無二。しかしこの八堂八もなんと今年10月でこの場所での閉店が告知されています。この場所での閉店後は北海道に帰る可能性もあるとのこと。食べるならば今のうちに!

中太ちぢれ麺 出典:デイルス・マイビスさん

<店舗情報>◆灼味噌らーめん 八堂八住所 : 東京都 目黒区東山1-11-4TEL : 03-6303-0180

※価格はすべて税込です

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

文:小林孝充・食べログマガジン編集部

The post ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東京編) first appeared on 食べログマガジン.