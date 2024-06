デヴィッド・リンチが『ツイン・ピークス』コラボレーターと新プロジェクトを発表！その内容とは…

カルト的な人気を誇る『ツイン・ピークス』シリーズを生み出したデヴィッド・リンチが、新プロジェクトを発表した。

5月末にリンチは自身のSNSを久しぶりに更新し、6月5日(水)に「何かが到着する」と予告していた。

米Deadlineによると、リンチの新プロジェクトは、8月2日(金)にリリースされるニューアルバム「Cellophane Memories」であることが明らかに。その発表に合わせて、リンチが監督したリードシングル曲「Sublime Eternal Love」のミュージックビデオも公開された。

新曲を歌っているのは、リミテッドシリーズ『ツイン・ピークス The Return』でFBI捜査官のタミー・プレストンを演じたクリスタ・ベル。これまでにクリスタは、リンチとアルバム2枚でコラボレートしている。

Deadlineのインタビューでリンチは、このプロジェクトは、夜に森を散歩していた時に見た幻覚から生まれたと明かしている。

クリスタはプロジェクトのコンセプトについて、「アルバムには不思議に思ったり、さまよったり、引き返したりするために開かれた扉がたくさんあります。ムードミュージックのようなものですね。ムードを作り出すのではなく、自分のムードを反映させるんです」と説明した。

ここ近年のリンチは、ハリー・ディーン・スタントンの最後の主演映画『ラッキー』やスティーヴン・スピルバーグ監督作『フェイブルマンズ』に俳優として出演しているが、自身の監督作は、リアリティ番組や短編映画、ミュージックビデオを別にすると、2017年に米Showtimeで放送された『ツイン・ピークス The Return』が最後となっている。

以前にリンチは、長らく温めてきたアニメプロジェクト『Snootworld(原題)』の支援者を見つけたいと語っており、この企画をNetflixにプレゼンしたが却下されたと明かしていた。

デヴィッド・リンチとクリスタ・ベルがコラボレートしたアルバム「Cellophane Memories」は、8月2日(金)にリリース。『ツイン・ピークス』シリーズはU-NEXTにて配信中。(海外ドラマNAVI)

