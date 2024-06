【「ケンガンオメガ」22巻】6月6日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「ケンガンオメガ」の22巻を6月6日に発売する。価格は770円。

本作は原作をサンドロビッチ・ヤバ子氏、作画をだろめおん氏が手掛ける格闘マンガ「ケンガンアシュラ」の続編シリーズ。作中ではさまざまな登場人物たちによるタイマン勝負の裏格闘が描かれていく。

22巻では拳願仕合にレジェンド闘技者が集まり、王馬vs鬼王山や、加納アギトたち最強クラスが揃い踏みする。

なお同日には、「刃牙」シリーズとのコラボアニメ「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」がNetflixにて独占配信スタート。それを記念して、巻末のおまけマンガでは2つの裏格闘団体が激突するアニメのエピソードの前日譚が収録される。

【「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」予告編】【「ケンガンオメガ」22巻あらすじ】

見たことのない激闘を刮目せよ。

“繋がる者”と対峙した臥王鵡角(がおうむかく)。

闘いのさなか、鵡角の口から“繋がる者”との

因縁の過去が語られ、勝敗が決する。

それから一ヶ月後、

拳願仕合にレジェンド闘技者が集結!

王馬VS鬼王山や、加納アギトら最強クラスの勝敗の行方は……!?

「刃牙」との奇跡のコラボ描き下ろし作品も収録ッッ!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.