セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダックファミリー マスコット ブレザーコスチューム」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ダックファミリー マスコット ブレザーコスチューム」

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約10×7×12cm

種類:全4種(ドナルドダック、ヒューイ、デューイ、ルーイ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年をお祝いして、お揃いコスチュームの「ダックファミリー」が登場。

「ドナルドダック」のほか、甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」トリオがラインナップされます。

約12センチのかわいいサイズ感で、1つでも集めても楽しいマスコットです!

ドナルドダック

胸元に赤いリボンを付けておしゃれする「ドナルドダック」

濃い色の水平帽とブレザーコスチュームがお似合いです。

ヒューイ

赤い帽子とフードをかぶった「ヒューイ」

イニシャルの「H」が入ったパーカーを着ています☆

デューイ

青い帽子に「D」と書かれたパーカーを着た「デューイ」

「ドナルドダック」が手を焼く、いたずらっ子トリオの1人です!

ルーイ

「ルーイ」は緑のパーカーと帽子がポイント。

服にはイニシャル「L」の文字が入り、お揃いのコスチュームも決まっています☆

「ドナルドダック」と甥っ子たちが、お揃いのブレザーコスチュームで登場。

セガプライズの「ダックファミリー マスコット ブレザーコスチューム」は、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

