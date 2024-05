ディズニーアンバサダーホテルに、2024年11月1日(金)より、「ディズニーアンバサダーホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム(「パジャマパーティー」プラン)が登場!

パステルカラーで彩られたパジャマを身にまとったミニーマウスとグリーティングできる、ミニーマウスをより身近に感じながら滞在を満喫できるプランです☆

「ディズニーアンバサダー®ホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プラン

「ディズニーアンバサダーホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム(「パジャマパーティー」プラン)は、ミニーマウスルームの宿泊に限定のオリジナルグッズがついているほか、館内のアンバサダーラウンジにて、キュートなパジャマ姿のミニーマウスとのグリーティングと、見た目にもかわいいスウィーツを楽しめる、パジャマパーティーが体験できる特別なプラン。

ミニーマウスルーム

ベッドやカーペットなど、客室のあらゆるインテリアにミニーマウスのモチーフが取り入れられています。

壁紙には色々なポーズをしたミニーが描かれています。

また、客室のデザインを用いたオリジナルポーチも用意されています。

オリジナルグッズ

グリーティングでミニーマウスが着ているパジャマのデザインをモチーフにした、持ち手付きのきんちゃくを、1室につき2点、客室に用意。

こちらは滞在の記念に持ち帰ることができます。

ミニーマウスが主催するパジャマパーティー

アンバサダーラウンジのパジャマパーティーは、ゲストと思い出に残るような素敵な夜を過ごしたいというミニーマウスのアイデアから生まれました。

ミニーマウスルームに宿泊のゲストは、かわいらしいスウィーツと、フォトエリアでのグリーティングを楽しめます。

ミニーとのグリーティングでは、パステルカラーで彩られたパジャマを身にまとったミニーに会うことができます。

カラフルなカーテンやラグが施された専用のエリアで、ミニーとふれあい、記念写真を撮影できます。

おやすみになる前に、ミニーとの特別なひとときを過ごせます☆

また、グリーティングまでの時間をゆったりと過ごせるよう、スウィーツプレートとノンカフェインの紅茶を用意。

ミニーのリボンをイメージした焼き菓子や、ドーナツ、マカロンなど、パステルカラーのかわいらしいスウィーツを楽しめます。

※利用人数に関わらず、1室1プレートのご用意となります。

予約について

宿泊日定員広さ料金予約開始日時2024年11月1日(金)~11月8日(金)大人3・4名38~45m2未定2024年7月8日(月)13:00~2024年11月9日(土)2024年11月9日(土)~大人3・4名38~45m2未定宿泊日の4カ月前同日

予約方法は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内の特設ページより確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/memory/dah/pajamaparty/index.html

販売開始時の料金は、宿泊日によって異なります。

※料金は、予約状況に応じて変動します。

© Disney

※写真はイメージです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パステルカラーのパジャマを身にまとったミニーに会える!「ディズニーアンバサダー®ホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プラン appeared first on Dtimes.