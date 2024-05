最高5万円！ハイセンスジャパン「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」

ハイセンスジャパンは、「2024夏ハイセンスキャッシュバックキャンペーン」を2024年5月17日より実施中です。

本キャンペーンは対象商品を購入前に抽選に参加することで、当選金額に応じてもれなくキャッシュバックされます。

応募コースはテレビが「4Kハイエンドテレビコース」「4K大人気テレビコース」「4Kゲーミングテレビコース」、生活家電が「生活家電コース(冷蔵庫/洗濯機)」の4コースから選べます。

キャッシュバック金額は、購入する商品と各抽選の賞に応じて決まります。

キャンペーンURL:

https://hisense-cp2024s.com/

キャンペーンページ概要

■抽選・購入対象期間

2024年5月17日(金)〜2024年7月16日(火)

※レシート・領収書登録期限:当選日から14日以内

※保証書登録期限 :当選日から30日以内

■応募コース

〈4Kハイエンドテレビコース〉

・対象商品:U9Nシリーズ(75U9N/65U9N)/U8Nシリーズ(85U8N/75U8N)

・1等:50,000円/2等:30,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:3,000円

〈4K大人気テレビコース〉

・対象商品:U8Nシリーズ(65U8N/55U8N)

・1等:30,000円/2等:20,000円/3等:10,000円/4等:5,000円/5等:3,000円

〈4Kゲーミングテレビコース〉

・対象商品:U7Nシリーズ(65U7N/55U7N)

・1等:20,000円/2等:10,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

〈生活家電コース(冷蔵庫/洗濯機)〉

・対象商品:HR-G3601W/HR-G280HBR/HW-DG100XH/HW-DG80XH/HW-DG1001

・1等:10,000円/2等:7,000円/3等:5,000円/4等:3,000円/5等:1,000円

■応募方法

1. キャンペーンサイトにアクセス

二次元コードを読み取り、キャンペーンにアクセスしてください。

https://hisense-cp2024s.com/

2. ハイセンス公式LINEをお友だち登録

「くじに参加する」ボタンをタップするとハイセンス公式LINEが友だちに追加されます。

※くじに参加するにはハイセンス公式LINEアカウントを友だちに追加いただく必要があります。

3. 抽選コースを選択してくじに参加

希望する商品の対象コースを選択し、簡単なアンケートにお答えのうえ、抽選に参加してください。

その場で抽選結果がわかります。

当選結果はハイセンス公式LINEからも通知されます。

※参加はキャンペーン期間中、各コースおひとり様1回限り(全4コース)となります。

4. 対象商品購入

キャンペーン期間中、かつ登録期間中に当選されたコースの対象商品を購入ください。

5. レシートまたは領収書、保証書登録

キャンペーンサイトの「当選履歴」、もしくはLINEに届いた登録フォームから、

(1) レシートまたは領収書

※ECショップで購入の場合は、購入したことがわかる画面のスクリーンショット画像でも可。

(2) メーカー保証書

※家電量販店が発行した保証書は無効です。

以上2点の画像をアップロードしてください。

ご登録の結果はキャンペーンサイトの「当選履歴」に後日表示されます。

※レシート・領収書等登録期限:当選日から14日以内。

保証書登録期限:当選日から30日以内。

※期限を過ぎた場合は当選無効になります。

6. キャッシュバック受取り

登録期間終了後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、セブン銀行ATMでのキャッシュバック受取案内のメールが送られます。

ハイセンス公式LINEから届く案内を参照の上、お受け取りください。

※メールが受け取れるよう受信設定を確認してください。

※ハイセンス公式LINEからの案内が受け取れるよう、アカウントをブロックしないでください。

※受け取り案内の連絡は2024年9月中旬ごろを予定しています。

●お問い合わせ先

ハイセンス2024夏キャッシュバックキャンペーン事務局

メールアドレス:

hisense-cp2024s@jimukyoku.net

受付時間 : 平日10:00〜17:00

(土・日・祝日、夏季休業期間、及び同社所定休日を除く)

※本キャンペーンに関するお問い合わせはメールでのご対応とさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

