ラグジュアリーな筆記具やレザーアイテムなど豊富な品揃え！モンブラン 京都高島屋店 リニューアルオープン

モンブランは、2024年5月15日(水)に「モンブラン 京都高島屋店」を新たにリニューアルオープンしました。

京都高島屋S.C.(百貨店ゾーン)2階インターナショナルブティックで、装いも新たになった「モンブラン 京都高島屋店」にて、モンブランが誇るラグジュアリーな筆記具をはじめ、幅広いラインアップのレザーアイテムなどメゾンの世界観をより堪能できます。

「モンブラン 京都高島屋店」リニューアルオープン

リニューアルオープン日:2024年5月15日(水)

所在地:〒600-852 京都市下京区四条通河原町西入真町52 京都高島屋S.C.(百貨店) 2階 インターナショナルブティック

営業時間:午前10時〜午後8時

TEL:075-252-7418<直通>

リニューアルオープンを記念し、カリグラファー 原田祥子さんのデザインによる特別な筆記具用ボックススリーブとスモールレザーグッズを数量限定で販売中。

また、税込80,000円以上購入された方にはデスクアクセサリーキットをプレゼントしています。

※数に限りがあります

カリグラファー 原田祥子デザイングッズ

カードホルダー 税込46,200円

ペンポーチ(2本用) 税込39,600円

