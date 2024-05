【豪鬼】配信日:5月22日Year 1 キャラクターパス 3,000円※ゲーム内で単体購入も可

リリースから1年が経とうとしている現在でもなお、盛り上がりが加速し続けているプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」。

Year 1のラストを締めくくる待望の追加キャラクター「豪鬼」が、満を持して5月22日に配信される。過去の作品でも悪魔的な強キャラクターとして登場してきたこともあり、プレーヤーから非常に注目を集めている。

本稿では、豪鬼の性能や必殺技コマンドなどを、クラシックとモダンを合わせて紹介していく。なお、コマンドはテンキー表記で記載する。

【『ストリートファイター6』豪鬼(Gouki)ゲームプレイトレーラー】

画像はカプコン「シャドルー格闘家研究所」より

移動速度+火力が魅力! 多彩な必殺技を持つハイスタンダードキャラ

豪鬼は、リュウやケンと同門というキャラクターで、必殺技も「波動拳」や「昇龍拳」、「竜巻旋風脚」などをベースとした必殺技を取りそろえている。

Year 1で追加された「A.K.I.」や「エド」を比べるとスタンダードタイプのキャラクターとなっているが、リュウやケンにはない多彩な派生技や移動技などを持っているので、リュウやケンを使い続けているプレーヤーも新鮮に遊べるはずだ。

まず、キャラクターの強さに大きく影響する「ドライブラッシュ」の性能だが、“しゃがみ中Kキャンセルドライブラッシュ”は可能。ドライブラッシュの速度と距離はどちらも標準的で、ディージェイやジュリのように奇襲的な使い方は難しい。

だが、豪鬼は通常の移動速度がかなり速い。ダウンを取った後の起き攻めや歩き投げ、相手の前で前後移動して投げを誘うなどの行動が強そうだ。

シリーズ伝統で攻撃力の高いキャラクターとしてお馴染みの豪鬼だが、その特徴は本作でもしっかり継承しており、ドライブゲージやスーパーアーツゲージを使わないコンボでも結構な火力が出る。全体的に通常攻撃のリーチは短めだが、それをカバーする移動速度と攻撃力の高さが魅力だ。CPU Lv7同士の対戦動画も公開するのでチェックしてもらいたい。

必殺技

豪波動拳(236+P/N+SP)

【【スト6】豪鬼 vs 豪鬼 CPU Lv7対戦動画】

※ボタンホールドで性質変化

前方に気弾を飛ばす飛び道具技。安全な遠距離からとりあえずの牽制に使ったり、弾をばらまいて相手のジャンプを誘うのに効果的だ。

弱版・中版・強版で弾速が変化。どの強度でも端から端まで飛ばすことができる

ボタンをホールドすることで灼熱の波動拳に変化し、ダメージが上昇する

斬空波動拳(前ジャンプ中に236+P/前ジャンプ中にSP)

空中から地上に向けて気弾を飛ばす飛び道具技。空中からの弾を盾にして攻めに転じることができるので、かなりプレッシャーをかけらる。相手にとって対処の難しい技となるだろう。

弾を置くことで、相手の動きを制限させることができる。オーバードライブ(以下、OD)版は垂直ジャンプから技を繰り出せる

豪昇龍拳(623+P/6+SP)

強力なジャンプアッパーを繰り出す必殺技。相手のジャンプ攻撃を落とす対空技として活躍する。弱版・中版・強版で距離と高度がそれぞれ変化する。目の前の飛びを落とす弱版の使用頻度が高そうだ。

OD版には無敵が付き、飛び上がった後に相手を地面に叩きつける、前作「ストリートファイターV」のVトリガー版ような追撃もプラスされる。

ケンの昇龍拳のように多段ヒットする性能となっている

OD版は豪昇龍拳ヒット後に強力な一撃を放つ

竜巻斬空脚(214+K/なし ※コマンド入力では発動可能)

回転しながら前進する連続回し蹴り。コンボの繋ぎや、ラインを上げるために吹き飛ばす用途で活躍する必殺技だ。弱版と中版では距離が異なり、強版は上に飛び上がり相手を地面に叩き落とす。

弱版と中版はオーソドックスな竜巻旋風脚

強版はダメージが高いのでコンボの締めにも使える

空中竜巻斬空脚(前ジャンプ中に214+K/前ジャンプ中に4+SP)

空中版の竜巻斬空脚。ジャンプの軌道を空中で変化させて相手をかく乱したり、コンボに組み込むのに重宝する。OD版はリュウのOD版竜巻旋風脚のように空中にとどまることができる。

ジャンプを落とそうと構えている相手に奇襲として使える

OD版は相手を吸い込むので、空対空の場面で場面で強い

金剛灼火(214+P→6+P/4+SP→6+攻撃ボタン)

素早く間合いを詰め、炎を纏った拳を叩き込む新必殺技。相手の硬直に差し込んだり、コンボパーツとしての用途が有効。コマンドを追加入力すると追撃を繰り出す。

OD版はヒットさせると相手を壁張り付き状態にさせられるので、ここから追撃できてさらにダメージを伸ばせそうだ。

今作からの新必殺技

こちらがOD版。壁張り付き状態からどんな追撃を食らわせるのがベストなのか、研究のし甲斐がありそうだ

百鬼襲(236+K/2+SP)

素早く飛び上がってから様々な派生を繰り出せる強襲技。キャミィのフーリガンコンビネーションに似た技だ。

弱版・中版・強版で飛び込む飛距離が変化する

└ 百鬼豪斬(百鬼襲中に入力なし)

百鬼襲の着地と同時に下段足払いを行う必殺技。スライディングのように前進するのでリーチが長い。ガードされても相手より先に動けるので、攻めのターンを継続することができる。

ガードさせてからの、打撃と投げの択を迫るのが強そうだ

└ 百鬼豪衝(百鬼襲中にP/百鬼襲中にSP)

百鬼襲から派生する手刀を打ち下ろす必殺技。しゃがみガード不能の中段攻撃となっているので奇襲性能が高い。百鬼豪斬と同様に、ガードをさせて有利がとれる性能となっている

対空技などで対処されるまでは強気に振れる必殺技だ

└ 百鬼豪刃(百鬼襲中にK/百鬼襲中に攻撃ボタン)

百鬼襲から派生する急降下の蹴り技。弱版・中版・強版で落下する角度が変化する。高めにガードされると反撃をもらってしまうので、相手の足元を狙いたい。

キャミィのキャノンストライクと同様に、強度が強い方が飛距離が伸びる

└ 百鬼潜影(百鬼襲中に2長押し)

百鬼襲の派生をキャンセルし、着地の隙を消す技。フーリガンコンビネーションからのサイレントステップのように高速で着地はしないものの、他の派生と織り交ぜれば相手を翻弄することができる。

百鬼襲に対してガードを固めていたらこの技でキャンセルし、投げを食らわせるなんてこともできる

└ 百鬼豪斬空(OD百鬼襲中に236+P/OD百鬼襲中にアシストボタン+SP)

百鬼襲で飛び上がりOD版斬空波動拳を放つ、OD版百鬼襲限定の派生必殺技。斬空波動拳の際に追加でドライブゲージの消費はない。

百鬼襲を対空技で落とそうとする相手に有効

└ 百鬼豪螺旋(OD百鬼襲中に214+K/OD百鬼襲中にアシストボタン+攻撃ボタン)

OD版百鬼襲からのみ派生できる必殺技。百鬼襲の飛び上がりからOD版の空中竜巻斬空脚を放つ。百鬼豪斬空と同様に追加でドライブゲージの消費はない。

百鬼襲が見えたらジャンプで逃げるという相手に有効

阿修羅閃空(4 or 6+Kボタン×3/4 or 6+攻撃ボタン×3)

幻影を纏って素早く移動する技。前後入力で移動したい方向を選べる。相手をすり抜けて移動できるが阿修羅閃空の発動時、発生中に無敵は一切ない。

残念ながら弾抜けに使うことはできない

└ 朧(6+Kボタン×3→弱P+弱K/6+攻撃ボタン×3→弱+中 or 投げボタン)

阿修羅閃空の移動中に派生できる投げ技。無敵などは特になく相手の打撃に止められてしまうので、ガードを固めるところに奇襲で使うのが有効。

阿修羅閃空発動中は無防備になるので、使い所を見極めるのが重要だ

特殊技

頭蓋破殺(6+中P/なし)

脳天に手刀を叩き込む、しゃがみガード不能の中段攻撃。ドライブラッシュからの奇襲などに使えそうだ。

相手の体力が少ないときのとどめの一撃に狙いたい

裂槍脚(6+中K/6+中)

発生が早く、リーチの長い蹴りを繰り出す。通常攻撃のリーチが短いので、差し合いにはこの特殊技を使っていきたい。

豪鬼の中では、発生速度とリーチがかなり優秀

羅豪脚(4+強K/4+強)

上方向に鋭い蹴りを放つ。必殺技キャンセル可能かつ、ヒット時に相手を打ち上げる性能もあるので、ジャンプをこの技で落としたらコンボに持ち込むこともできる。

2強Pや豪昇龍拳よりも対空で使うのは難しいが、その分ヒットさせたときのリターンは大きい

六腑穿ち(中P→中P/なし)

拳と手刀を連続で叩き込むターゲットコンボ。必殺技キャンセルも可能でコンボパーツにも使える。

リーチは短いが、必殺技キャンセルができるので汎用性は高そうだ

骸斬り(中K→強K/中→強)

膝蹴りから踵落としをお見舞いする連続攻撃。2段目の踵落としは、しゃがみガード不能の中段攻撃になっている。

上段→中段の連携でガードを揺さぶってダメージを奪える

鬼哭連撃(6+強P→強P→強K/6+強→強→強)

強攻撃を三連続で放つ、火力重視のターゲットコンボ。必殺技キャンセルなども特にできないので出し切りの技となっている。

連携を出す入力猶予が長いので、ヒット確認がしやすい

天魔空刃脚(前ジャンプ中に2+中K/前ジャンプ中に2+中)

空中から下に向けて急降下の蹴りを繰り出す特殊技。前ジャンプの軌道を変化させられるので、対空を狙う相手を翻弄できる。

技後の隙が少ないので、気軽に振れるのが強みだ

スーパーアーツ

LV1:滅殺豪波動(236236+P/N or 6+SP強)

殺意の波動を込めて高速の弾を放つ、飛び道具のスーパーアーツ。威力は非常に強力で、コンボの締めや被起き攻め時の切り返しにも使える。

弾速が速く、端から端まで届く使い勝手の良さ強み

LV1:天魔豪斬空(垂直 or 前ジャンプ中に214214+K/垂直 or 前ジャンプ中にSP強)

2つ目のLV1スーパーアーツ。空中から地上に向けて強力な気弾を放つ。単発で撃つだけではなく、キャンセル可能なジャンプ攻撃からコンボに組み込むことも可能。

コンボの締めにも使えるので、汎用性が高いスーパーアーツだ

LV2:崩天劫火(214214+P/4+SP強)

殺意の波動の炎を纏った拳を叩き込む大技。吹っ飛ばした相手が画面端に到達すると、壁張り付き状態になる。そこからさらなる追撃でダメージを伸ばすことができる。

春麗のLV2スーパーアーツのように追撃ができるので、使用する場面が多そうだ

LV3:禍坏(236236+K/2+SP強)

※体力25%以下で性能がアップ

相手をねじ伏せて強力な一撃で相手を粉砕する強力なスーパーアーツ。火力は高いがリーチは短いので、コンボの締めや被起き攻め時の切り返しに使うのがメインとなる。

相手の体力がリーサル圏内に入ったら積極的に使っていきたい

LV3:瞬獄殺(弱P弱P6弱K強P/弱弱中強)

※体力25%以下で発動可能

一瞬で数多の打撃を叩き込む、豪鬼の代名詞ともいえるクリティカルアーツ専用技。阿修羅閃空の様なモーションで相手に近づき接触すると発動。密着状態で発動すると回避不能の投げ技だ。

密着で発動すれば、ザンギエフのSA3と同様に一切動けずに確定で決まる

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.