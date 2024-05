東日本盲導犬協会へ寄付！セラフ榎本「インターペット2024」にて募金活動を実施

マンション大規模修繕工事を主軸とし、ペットリフォーム事業も行っている「セラフ榎本」は2024年4月、東日本盲導犬協会を訪問し寄付をしました。

協会からは、同社の盲導犬育成事業への深い理解と支援に対し感謝状が贈呈されました。

セラフ榎本「インターペット2024」にて募金活動を行い、東日本盲導犬協会へ寄付

訪問に先立ち同社は、2024年4月4日(木)〜7日(日)に東京ビッグサイトにて開催された「インターペット2024」において協会の協力のもと募金活動を実施しました。

会期中4日間募金箱を設置し、6日(土)にはPR犬の「あかり」(ラブラドール・レトリバー)を連れて2人の協会職員の方に来場いただき募金活動とチャリティグッズの販売も行いました。

来場の方のあたたかい支援により、チャリティグッズ販売額は37,250円(うち3割が盲導犬育成支援に充てられます)、会期中4日間の募金額は合計225,703円でした。

今回の訪問では上記の募金に加え、同社からも寄付金を持参し合計30万円を寄付しました。

今回、東日本盲導犬協会への訪問に際しては社長の榎本氏をはじめ6名の社員で訪問。

事務局・広報グループの担当者と事務局長より盲導犬育成に関する話を伺い、さらにはPR犬の「あかり」との触れ合いや犬舎の見学をする機会となりました。

