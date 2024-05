ゴールデンウィークが終わった。次の祝日は7月の海の日だ。それまでどうやって仕事のモチベーションを保てばいいのか。産業医の武神健之さんは「今のうちに『6月の有給取得日』を決めておくといい。「疲れる前」に休むことが大切だ。メリハリを付けて働くことで自律神経もととのえられる」という――。

今年のゴールデンウィーク(GW)が終わりました。次の祝日は7月の海の日(7月15日)で、実はこの間約2カ月間は1年の中で一番長い「祝日がない期間」となります。

今回は、GW明けでやる気が出ない人や五月病が心配な人たちのために、これからの2カ月間の長丁場を、モチベーションを高く保って働き続けるために効果的な“休暇”の取り方についてお話ししたいと思います。

私たちの多くは実感として、休暇は楽しく気分転換になることや休暇で心身がリフレッシュされることを知っています。また、休暇を計画している時間も楽しく、休暇が近くなると、ささいなことは気にならなくなる、つまり幸福度が上がることも経験済みでしょう。

オランダの研究者J. Nawijnらが休暇が幸福感に与える影響を調べた論文では、このように書かれています。

・休暇を計画している人々は1カ月以上も 前 から、非休暇者に比べて幸福感が高いことが分かりました。

・しかし、 休暇後 の幸福感は、休暇者と非休暇者の間で大きな違いはありませんでした。

・ただし、「とてもリラックスした」休暇を取った人々は、休暇後にも幸福感が2週間ほど高いことが示されました。

(Jeroen Nawijn, Miquelle A. Marchand, et al. Vacationers Happier, but Most not Happier After a Holiday, Appl Res Qual Life. 2010 Mar ;5(1): 35-47.)