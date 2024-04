歌手リッキー・マーティン(52)が、双子の息子ヴァレンティノさんとマテオさん(ともに15)と日本の旅を楽しむ動画を続けて公開した。リッキーは富士山の絶景スポットや「チームラボプラネッツ」を楽しんだほか、最終日には道場で剣術の体験レッスンに参加した。シングルファーザーとして息子達と貴重な体験をするリッキーの姿に、フォロワーからは「素晴らしい父親!」「美しい経験を分かち合っている」と称賛の声が届いている。

【この記事の動画を見る】プエルトリコ出身の歌手リッキー・マーティンは、シングルファーザーとして育てるヴァレンティノさん、マテオさんとともに日本で休暇を過ごしていた。ヴァレンティノさんとマテオさんは、リッキーが代理母を通して授かった双子の息子達だ。リッキーは、同性婚した元パートナー、ジュワン・ヨセフ氏(39)との間にも、代理母でルシアちゃん(6)とレン君(5)をもうけたが、離婚後には2人を共同で育てている。リッキーは双子の息子達と日本の旅を満喫したようで、23日には東京にある大手居酒屋チェーン店の前に撮影した写真を自身のInstagramに公開していた。さらにInstagramストーリーでは、銀座でのドライブや鳥居の前での記念撮影、ステーキハウスで鉄板焼きを楽しむ姿なども披露していた。さらに後日、親子3人が日本の観光地や文化を堪能する動画を自身のInstagramに続けて公開した。24日に投稿したのは、リッキーと息子達が富士山の絶景スポットとして知られる、新倉山浅間公園を訪れた時のものだ。映像が始まると、親子3人が富士山をバックにして肩を組んで並ぶ姿や、展望デッキから五重塔「忠霊塔」を眺める様子が映っている。投稿には、「太陽はいつも、この2人の少年と一緒に昇る。日本からご挨拶します」とメッセージが添えられた。続いて25日には、親子が東京にある「チームラボプラネッツ」を訪れるところを公開。ヴァレンティノさんとマテオさんが巨大な空間を感激した様子で歩いたり、リッキーがデジタルアートの作品を撮影する場面などが現れる。リッキーはとても楽しんだようで、投稿には「子ども達と一緒にいて、子どもになったよ!」と言葉を添えた。そして26日に公開したのは、リッキーとヴァレンティノさん、マテオさんが、道場で剣術の体験レッスンに参加する様子だ。親子は袴を着用して刀を持ち、講師の男性から剣さばきを教わっている。一人ずつ講師にお辞儀をして畳表の前に行くと、姿勢を正して刀を構えるなど、レッスンの成果を見せている。投稿には「そして締めくくりは、サムライになった一日!」と記し、この日が日本滞在の最終日だったことを伝えた。シングルファーザーであるリッキーが、息子達を楽しませる姿に、フォロワーからはこのようなコメントが寄せられた。「家族で分かち合えるのは、とても美しい経験よ。」「こんな体験は滅多にできない。子ども達にこのような機会を与えるなんて、素晴らしいこと。」「子ども達が好きなことを片っ端から試すのにつき合うなんて、本当に素晴らしい父親!」画像は『Ricky Martin Instagram「El sol siempre sale con estos 2 chicos.」「#TeamLAB…… being a kid with the kids!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)