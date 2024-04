英ルイ王子が6歳の誕生日を迎えたことを記念し、最新のポートレートが公開された。写真は、ウィリアム皇太子一家の自宅アデレード・コテージの庭で、キャサリン皇太子妃が撮影したものだ。大きな笑顔を見せるルイ王子の姿に、王室ファンからは「ハンサムに成長してる!」「愛らしくてキュート」といった声が寄せられた。ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃夫妻の末っ子ルイ王子が現地時間23日、6歳の誕生日を迎えた。

これまでウィリアム皇太子夫妻の長男ジョージ王子(10)、長女シャーロット王女(8)、次男ルイ王子の誕生日には、当日の早朝にケンジントン宮殿の公式SNSでポートレートが公開されてきた。しかし、ルイ王子の誕生日の午前中に写真が投稿されなかったため、王室ファンはがっかりしていた。そして、ようやくルイ王子の最新ポートレートが公開されたのは、当日の正午を過ぎてからだった。現在、キャサリン皇太子妃ががんの治療中で、家族は困難な時期を過ごしていることもあり、公開を通常より遅らせたとみられる。披露した写真は、英ウィンザーにあるウィリアム皇太子一家の自宅アデレード・コテージの庭で、キャサリン皇太子妃が撮影したものだ。チェック柄のシャツを着たルイ王子が、芝生の上に敷いたブランケットの上で寝転がり、両手を胸の前で組んで、正面を向いている。王子は髪をサイドで分け、カメラに向かって大きく微笑んでいる。半ズボンを着用しているようで、ソックスや靴を履いていない裸足が見えている。投稿では、「ルイ王子、6歳の誕生日おめでとう」との言葉にキャンドルを立てたバースデーケーキの絵文字を添えられた。そして、王室ファンに向けて「本日は、たくさんの温かなお祝いをありがとうございます」と感謝を伝えた。コメント欄は、「誕生日おめでとう!」「美しい写真」「最高の一日を過ごして!」といった言葉で埋め尽くされたほか、成長したルイ王子の姿にこのような声も届いた。「ルイ王子は、ジョージ王子に似てきたわね!」「なんてハンサムに成長してるのかしら!」「とても愛くるしくて、キュートな笑顔。新しい写真を共有してくれて、ありがとう。」「本当に、ママにそっくりね。」キャサリン皇太子妃は、英国で母の日を迎えた3月10日に子ども達との親子ショットを公開するも、加工疑惑が浮上した。これを懸念した大手通信社らが写真の掲載を取り下げると、皇太子妃が写真を加工したことを認め、正式に謝罪していた。そのような騒動もあったことから、今回のルイ王子の写真は、加工などはされていないとみられている。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Our family Christmas card for 2023」「Happy 6th Birthday, Prince Louis!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)