【IT プラプラマスコット】5月 発売予定価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「IT プラプラマスコット」を5月に発売する。価格は1回400円。

本商品は、ホラー映画「IT/イット “それ”が見えたら、終わり。」に登場するピエロ・ペニーワイズのプラプラマスコット。“かわいさ”よりも“リアルさ”を重視したデフォルメで劇中の雰囲気を再現している。ラインナップは「Pennywise」、「Dancing Pennywise」、「Biting Pennywise」、「Pennywise Dead Light」、「Judith」の全5種。

Pennywise

Dancing Pennywise

Biting Pennywise

Pennywise Dead Light

Judith

IT and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros.Entertainment Inc. & TM WBEI. (s24)