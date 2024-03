薬局併設型ヘルスインナービューティサロン！SALUS PHARMA 成田店

薬局併設型ヘルスインナービューティサロン「SALUS PHARMA」は、今回フランチャイズ加盟店、薬局併設型ヘルスインナービューティサロン「SALUS PHARMA」成田店を正式に2024年3月3日にグランドオープンしました。

SALUS PHARMA 成田店

HOT PEPPER Beauty:

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000672344/

電話番号 : 0476-37-6416

公式LINE : @saluspharma

同社は、「A thing of beauty is a joy forever.(美しいものは永遠なる喜びである。)」を企業理念に掲げ、薬局とエステサロンを中心に“ヘルスインナービューティー(健康と内面美容)”を軸にした様々な事業展開を行なっています。

瞬間的な美しさではなく、長期的な健康と美容づくりを目的とし、薬剤師やセラピストのカウンセリングを基に、お客様の一人ひとりのお悩みや目的に寄り添い、正しい薬の飲み方や目的に合わせたサプリメントの調合、食習慣指導や目的に合わせた施術を行なっています。

これまで自分自身の身体に向き合う機会がなかった方にも、結果重視の方にも、本来の自分自身の美しさを引き出し、体の内面から健康や美しさを追求していただくためのサポートができるサロンを提供していきます。

雑誌anan掲載サロンSALUS PHARMA(サルース・ファルマ)成田店は、内装が“おしゃれすぎる”と話題の薬局と、“温活”に着目したフェムケアサロンが併設しているサロンです。

いつでも薬剤師やセラピストに健康や美容の相談ができます。

さらに、カウンセリング時に処方せんがなくても約7,800種類の薬がその場で購入することができます。

「我慢することが当たり前」とされてきたフェムケアのお悩みも経験豊富なセラピストによるカウンセリング、厳選された温活アイテムとオリジナル国産オーガニック化粧品を使用した施術、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドプランを提供しています。

女性にとって最大の敵「冷え」。

冷えは万病の元となり、健康と美容にも悪影響を与えます。

エステサロンSALUS PHARMAは、“温活”に着目したメニューが豊富にあります。

子宮を温めることで、芯からポカポカに、疲れにくく痩せやすい体質へ導きます。

オールハンドの施術と天然成分にこだわったオリジナルメニューで理想の身体へ導きます。

自律神経が乱れ疲れやすい方や妊活、産後のケアをしたい方におすすめです。

【子宮温活で期待できる効果】

冷え性・むくみ・便秘などの改善

免疫力向上

質の高い睡眠

ホルモンバランスの調整

肌質改善

生理痛・PMSの緩和

妊活

更年期障害

アンチエイジング

プロジェクター完備「オーロラよもぎ蒸し」体験!

同店人気NO.1メニュー「オーロラよもぎ蒸し」は、幻想的なオーロラ空間でよもぎ蒸しができます。

非日常的な空間で心身共にデトックスできます。

よもぎ蒸しで使用するよもぎやハーブは、薬剤師がお客様の体の悩み(冷え性・美肌・健康・痩身など)にアプローチする同店オリジナル処方なので、結果重視のお客様にも満足度が高いメニューになっています。

さらに、温活習慣を多くの女性に取り入れていただきたいというオーナーの想いから、通いやすい価格の2,500円で提供しています。

