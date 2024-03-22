BoA＆EXO チャンヨル＆AB6IXら、4月21日に福岡で開催される「UTO FEST 2024」に出演決定

4月21日（日）に福岡マリンメッセAホールにて開催さるK-POPイベント「UTO FEST（ユートフェスト）2024」の出演アーティスト第2弾が発表された。第1弾で発表されたK-POPアーティストのHighlight、WayV、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、UNIS、J-POPアーティストのXYに加え、新たにK-POPアーティストのBoA、EXOのチャンヨル、AB6IX、そしてJ-POPアーティストのNOAの出演が決定した。

チケットの最速先行は3月27日（水）23:59まで楽天チケットにて受付中だ。

■公演情報

「UTO FEST 2024」

【日程】

4月21日（日）

[1st] OPEN13:00／START14:00

[2nd] OPEN18:00／START19:00



【会場】

マリンメッセ福岡



【チケット情報】

・A席：12,000円（税込）

・A席（ペンライト付き）：14,000円（税込）

・SS席：16,000円（税込）

・最速先行限定・VIP席：27,000円

※最前方エリア確保/ペンライト・オフィシャルタオル付き/SS席16,000円+アップグレード11,000円



＜最速先行＞

受付期間：3月20日（水）12:00〜3月27日（水）23:59

当落発表：3月29日（金）18:00予定

販売サイト



＜楽天チケット先行＞

受付期間：3月28日（木）12:00〜4月3日（水）23:59

当落発表：4月5日（金）18:00予定



◆最速先行にて指定席にご当選、ご入金された方を対象にVIP席へのアップグレード受付を実施いたします。



【VIP特典内容】

・最前方エリア確保

・ペンライト、オフィシャルグッズタオル付



＜最速先行アップグレード受付＞

受付期間：4月1日（月）18:00〜4月3日（水）23:59

当落発表：4月5日（金）18:00予定



※申込ページは後日、楽天チケットより対象者へメールにてご案内させていただきます

※アップグレード受付はクレジットカード決済のみとなります。



・公演に関するお問い合わせ

uto_ent＠naver.com



・チケットお申込みに関するお問合せ

楽天チケットカスタマーサポート

※上記フォームにてお問合せいただいたお客様には、基本的に返信メールにて3営業日以内に回答させていただきます。（土日祝日を除く）

電話：050-5893-9366 （平日10:00〜17:00）

