コメダ珈琲店に、SNS発の人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのコラボレーションメニューが登場!

桜をテーマに「おぱんちゅうさぎ」とコラボレーションしたシロノワールや、クリームソーダ、ソフトクリームの3品が販売されます☆

発売日:2024年3月1日(金) ※数量限定のため、各店在庫がなくなり次第終了

販売店舗:全国のコメダ珈琲店 ※一部店舗を除きます

コメダ珈琲店が、SNS発の人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボレーション!

2024年3月1日(金)から、桜をテーマにした「おぱんちゅうさぎ」とのコラボスイーツ3品が展開されます。

桜咲く おぱんちゅうさぎのシロノワール

価格:950円〜1,010円(税込)、ミニサイズ 750円〜810円(税込)

桜の花をイメージした「おぱんちゅうさぎ」とのコラボシロノワールが誕生!

デニッシュを彩る鮮やかなピンク色の「桜ソース」は、優しい甘さとなめらかな口当たりが特徴です。

ソフトクリームの上からは「花びらソース」と、桜の葉をイメージしたフィアンティーヌをトッピング。

一口食べれば、春の訪れを感じさせる爽やかな桜の風味が口いっぱいに広がります。

思わず写真を撮りたくなってしまう、「おぱんちゅうさぎ」のダイカットピック付き(ランダム全3種)です。

桜薫る おぱんちゅうさぎのクリームソーダ

価格:750円〜990円(税込)

ピンク色の桜の花びらが見た目にもかわいい、桜味のクリームソーダが登場。

シュワシュワとはじける炭酸と一緒に、桜の華やかな薫りがふんわり鼻をくすぐる、春らしいドリンクです。

ソフトクリームを桜ソーダに溶かすと、クリーミーな味わいを楽しめます。

また「桜薫る おぱんちゅうさぎのクリームソーダ」を注文すると「おぱんちゅうさぎ」のクリアコースターがランダムで1枚もらえます☆

桜舞う おぱんちゅうさぎのソフトクリーム

価格:650円〜730円(税込)

ソフトクリームに、桜吹雪のような「花びら入りソース」と、桜の葉をイメージしたフィアンティーヌをトッピングした一品です。

優しい桜の風味と、まろやかなソフトクリームは相性抜群!

こちらも「おぱんちゅうさぎ」のクリアコースターが全5種からランダムで1枚付きます。

桜をテーマにした、「おぱんちゅうさぎ」とのコラボスイーツが季節限定で3品登場。

コメダ珈琲店の「おぱんちゅうさぎ」コラボレーションメニューは、2024年3月1日(金)より発売です☆

※価格は店舗により異なります

※ソフトクリームをホイップクリームへ変更することはできません

※原材料由来の夾雑物(きょうざつぶつ)が含まれる場合があります

※ピックは食べられません

※ダイカットピック、クリアコースターの種類は選べません

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります

