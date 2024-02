東京都 内を中心に運行する一部電車内の中吊り 広告 が「面白いアイデアですね」「ものすごく社会を感じる」と SNS で話題です! 体力ゲージについて深く考察をする方も……。今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します! ポケモン スリープ 中吊り 広告 ※公式サイト引用○しんどそうな ポケモン って僕だったんだよね… 広告 の体力ゲージに対して「左から『元から体力少ないので疲れちゃった人』『体力あるのでまだまだ行ける人』『体力あるけど疲れて座りたい人』『立つのが嫌な人』だ」とどんな人を示しているのかを考察する声。

他にも「寝れなくてしんどそうな ポケモン って僕だったんだよね」と普段の疲れを思わず吐露してしまう方も……。みなさんもこれを機に普段の生活リズムを見直してみてはいかがでしょうか!トレンドリサーチャー:清水かおり文:井上智尋編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部(C)2024 Niantic, Inc. (C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.電車の中に…HPゲージ⁉️⁉️みんな「かいふく」が必要そうです???? 東京都 内を中心に運行する一部電車内に、あるいたり、ねむったりしている # ポケモン たちが登場中????????ぜひ探してみてください????https://t.co/A1bVUwwrII # ポケモン とかいふく pic.twitter.com/VA5wv8SEZf- 【公式】 ポケモン 情報局 (@poke_times) February 13, 2024