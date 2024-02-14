°äÂÎ¼è¤ê°ã¤¨ÊÌ¿Í¤ò²ÐÁò¡¢Âçºå¡¡ÊèÃÏËäÁòË¡°ãÈ¿µ¿¤¤ÁÜºº
¡¡ÂçºåÉÜ¤äÆàÎÉ¸©¤ÇÁòº×¶È¤ò±Ä¤à¡ÖÀô²°¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï14Æü¡¢¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð½÷À¤Î°äÂÎ¤È¼è¤ê°ã¤¨¡¢ÊÌ¤Î90Âå½÷À¤Î°äÂÎ¤òÁòµ·Á°¤Ë²ÐÁò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½÷À¤Î°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÊèÃÏËäÁòË¡¤¬Äê¤á¤ë»à¸å24»þ´Ö¤Î·Ð²áÁ°¤Ë²ÐÁò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·ÙÉÛ»Ü½ð¤¬Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤Ï1·î23Æü¤ËÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ÎÁòµ·¾ì¤Çµ¯¤¤¿¡£2¿Í¤Î°äÂÎ¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ÎÊÌ¤ÎÎî°Â¼¼¤Ç°ÂÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾»¥¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð´½»þ¤Ë½¾¶È°÷¤¬»áÌ¾¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£²ÐÁò³«»Ï¤«¤é¿ô½½Ê¬¸å¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÇÎî°Â¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬¥ß¥¹¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤½¤Î¸å¡¢90Âå½÷À¤ÎÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£