日テレ系「24時間テレビ」であの伝説のコーナーが復活した。「ズームイン!!朝!」の「ワンポイント英会話」で人気だったアントン・ウィッキーさんが出演。都内の相撲部屋から生中継を行った。

おなじみのテーマ曲とともに登場。テレビ局前からの中継を行うフリーアナウンサーの徳光和夫と思い出話に花を咲かせた。ウィッキーさんは「街行く人」ではなく、チャリティーパーソナリティーとして出演する芦田愛菜に英語で質問を投げかけた。

「What do you do to get over the heat?」(あなたの暑さ対策は何ですか?」の質問に芦田は満面の笑顔で「I eat something cold while listening to refreshing cold sound」と即答。ウィッキーさんも「冷たいものを飲みながら、きれいな音楽を聞くというね」と感心、感激の表情だった。

芦田のアドリブ対応力と英語力に早朝からネットは沸騰。「ウィッキーさん」がX(旧ツイッター)のトレンド1位に入り、さらに「芦田愛菜ちゃんの英語力に朝から脱帽」「芦田愛菜ちゃんの英語も聞けるなんて24時間テレビ盛りだくさん」「天才」などの声が次々と沸き起こった。