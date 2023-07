先月30日、米フロリダ州にある空港の到着ロビーに、落ち着かない様子で誰かを待つ78歳の男性がいた。しばらくして1人の女性を大きなハグで出迎えた男性は、用意していた花束を渡し、手紙を読み上げてプロポーズをしたのだ。2人は高校生の時に出会い、お互いに好意を抱いていたものの、それぞれ別の人と結婚した。60年以上の時を越えて結ばれた、映画のような壮大なラブストーリーの詳細を、米ニュースメディア『FOX 13 Tampa Bay』などが伝えている。

米フロリダ州の病院で皮膚科医として働くトーマス・マクミーキンさん(Thomas McMeekin、78)は63年前、カリフォルニア州クインシー市の高校でナンシー・ガンベルさん(Nancy Gambell)と出会った。当時、フットボール選手だったトーマスさんは「彼女にベタ惚れだったよ。とてもキレイなチアリーダーだったね」と当時を振り返っており、高校卒業後はナンシーさんと別の大学に進学しながらも、何度かデートに出掛けていたという。「彼女はとてもモテていたから、デートの誘いを受けてくれるとは思いませんでしたね」とトーマスさんは喜んでいたが、それ以上進展することはなく、2人はそれぞれ他の人と結婚した。

そして今から10年前、トーマスさんが企画に携わった50回目の高校の同窓会が開かれ、2人は久しぶりに再会した。「私は自分の妻と、ナンシーは夫と参加していました」とトーマスさんは説明しており、挨拶は交わしたものの特に何も起こらなかったという。

転機が訪れたのは、60回目の高校の同窓会だった。今年8月に開催予定の同窓会を前に、ナンシーさんからメッセージが届いたのだ。「『あなたに会えるのをとても楽しみにしている』って書いてあったんだ」と、トーマスさんは照れ笑いしながら明かす。それぞれ独り身だった2人はメッセージや電話で頻繁に連絡をとるようになり、「互いに運命の相手だったんだ」と話すトーマスさんは、カリフォルニア州に住むナンシーさんに「航空券を送るから私に会いに来てほしい。サプライズを用意して待っているよ」と伝えた。

空港での再会の様子を捉えた動画には、フロリダ州タンパ国際空港の到着ロビーでソワソワしながらナンシーさんを待つトーマスさんの姿が映っている。ナンシーさんが姿を見せると、トーマスさんは大きなハグで出迎え、2人は人目をはばからずに強く抱き合ってキスをした。荷物を置いていた座席へナンシーさんを案内すると、用意していた花束を渡して2人は再びキスを交わした。

そして席に座ったナンシーさんに、トーマスさんは小さな青い箱を取り出して蓋を開けた。箱の中には2人の誕生石をあしらったネックレスが入っており、ナンシーさんは驚いた表情を見せて目頭を押さえた。

トーマスさんの熱烈な歓迎に喜んでいたナンシーさんだったが、サプライズはまだ残っていた。トーマスさんは小さなクッションを床に置き、その上に膝をついて用意していた手紙を読み始めたのだ。これはプロポーズをする定番のポーズであり、察したナンシーさんは驚きのあまり、隣に居合わせた女性と笑顔で顔を見合わせた。

この動画はトーマスさんと同じ職場で働くスタッフが撮影しており、カメラの存在に気付いたナンシーさんは、その方向を指差して弾けるような笑顔を見せた。トーマスさんがナンシーさんの手を握りながら手紙を読み上げる間、ナンシーさんは何度も上を向いて涙を拭ったりしており、トーマスさんの思いを聞いて胸がいっぱいの様子だった。

周囲の人々やトーマスさんのスタッフたちが見守る中、トーマスさんは最後に「残りの人生を君と一緒に過ごしたい。結婚してくれませんか?」と告げた。そしてナンシーさんが微笑みながら「はい」と答えると、トーマスさんは「イエスと言ったよ!」と大きな声で叫び、周囲からは祝福の歓声が起きた。ナンシーさんは両手で顔を覆って照れていたが、トーマスさんと抱き合って喜びを分かち合った。

心温まるこの動画はTikTokで拡散され、大反響を呼んでいる。ユーザーからは「空港に到着してすぐにプロポーズだなんて、とてもいいね」「愛に年齢は関係ないんだ」「素敵すぎて涙が出てくるよ」「スタッフが協力してくれていることからも、この男性がとても素晴らしい人であることがよく分かる」「なんて感動的な動画なんだ」といった声が寄せられていた。

トーマスさんは今後、カリフォルニア州に移り住んでナンシーさんとともに新しい生活を始めるそうで、結婚式の準備も行っているという。トーマスさんは「これは偶然ではなく、運命だったんだ。この年齢でこんなことが起こるなんて、信じられないほど素晴らしいことです。神様が手を差し伸べてくれたのかもしれないですね。チャンスはあります。希望を持ってください」とコメントを残した。

