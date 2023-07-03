¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤«¤é£±¤«·î¡¡ÆÍÇ¡Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¸øÇ§±þ±çÃÄ¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿È
à¸øÇ§±þ±çÃÄá¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Àè·î£´Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±¤«·î¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼±þ±ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î£²£³Æü¤ËÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤é¤Ø¤Î¾ï½¬Åª¶¼Ç÷¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¾Ú¿ÍÅù°ÒÇ÷¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶Íµ¼ù»á¤Ï¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÅìÃ«¤µ¤ó¤ÏÈÈºá»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤ÎÊÛ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¡ØÈÈºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡£¸Î°Õ¤òÈÝÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊÛ½þÅù¤Ë¤â±þ¤¸¤ë»ÑÀª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤éµ¯ÁÊ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤¬¡¢¾Ú¿Í°Ò°µ¤ÇºÆÂáÊá¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ûÎ±¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá¸å¤Ë·Ù»¡Ä£¤ÎÏªÌÚ¹¯¹ÀÄ¹´±¤¬¡ØÆ¨¤²ÆÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î°Ò¿®¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼Â·º¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÝ¼á¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂáÊá¤â¤µ¤ì¤º¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤Ç¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï»ýÉÂ¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅöÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¸«¤«¤Í¤¿¸½¾õ¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸øÇ§¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼±þ±ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Àè·îËö¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µ¯ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´²Âç¤Ê½èÈ³¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤È·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊç½¸¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´óÉÕ¶â¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºòÇ¯£¸·î¤Ë³«Àß¤·¤¿ÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¥¬¥·¥ë¡×¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ë£´Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î£Ó£Î£Ó¤Ï¼¡¡¹¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¬¥ë¡¼¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó±þ±ç¥µ¥¤¥È¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µï¿Í¤À¤Ã¤¿à¤ª¤¬¤·¤å¤óá¤³¤È½ïÊý½ÓÎ¼»á¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥Ð¥¤ºß½»¤ÎÃç´Ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼èºà¤Ë±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤ÎÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î±¿±Ä¤Ç¡¢ÅìÃ«µÁÏÂËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¡ÊÍ§¿Í¡Ë¤ÎÊý¡¹¤Ï±¿±Ä¤Ë°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
à¸ø¼°á¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÂ¾¤ÎÌµ¿ô¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¼Ô¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢¹â¶¶ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡¢ÅìÃ«¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤ªÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢´óÉÕ¶â¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¹â¶¶ÊÛ¸î»Î¤ËÍÂ¤±¡¢Å¬Àµ¤Ê´ÉÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¹â¶¶»á¤âÃ²´ê½ñ¤ÎÁ÷¤êÀè¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£