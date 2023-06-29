¶ÃØ³¡ª¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Î»³¤ÎÃæ¤Ë¹úÁ³¤È¡ÄÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þÊª£´ËüËÜ¡ÖÀïØË¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î»³¡×¼Ì¿¿
¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤ÎÃæ¿´¤«¤é10Ò¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿»³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÇÑ¥¿¥¤¥ä¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó£´ËüËÜ¤Ë¾å¤ë¥¿¥¤¥ä¤¬ÂÏ¡Ê¤¦¤º¤¿¤«¡Ë¤¯ÀÑ¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬ÅÚ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï°ÊÁ°¡¢¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¸ø±Ä¤ÎËÒ¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¶È¼Ô¤¬¸©¤«¤é¤Î¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¡¢ËÒ¾ì·Ð±Ä¤ÎËµ¡Ê¤«¤¿¤ï¡Ë¤éÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Î²ó¼ý¶È¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·Ìµ¿ô¤ÎÇÑ¥¿¥¤¥ä¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ç96Ç¯¤ËÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ô¤¬ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬½½Ê¬¤Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ä¾Æ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë
27Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Ã¯¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ïµà¤Á²Ì¤Æ¤¿ËÒ¾ì¤Î·úÊª¤ä¼ÖÎ¾¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£»Ô¤Ï½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¡¢º£Ç¯¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¥¿¥¤¥ä¤Î½èÍý¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Çðºê»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡ÊÇÀÎÓ¿å»º²Ý¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇÑ¥¿¥¤¥ä¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤»¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÁð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤êÆ»¤â¤Ê¤¤»³Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾ÀßÆ»Ï©Ìó£±Ò¤òº£Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¤Ëºî¤êÍèÇ¯½©¤Þ¤Ç¤ËÈÂ½Ð¡£½èÍýÈñÍÑ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Î½èÊ¬Àè¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
º£¸å¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»³Ãæ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÌó£´ËüËÜ¤ÎÇÑ¥¿¥¤¥ä¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¥¿¥¤¥ä¤Ë±ä¾Æ¤¹¤ë´íµ¡¤ÏÍèÇ¯¤Î½©¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¡£
ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇðºê»Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¡Ê£Ê£Á£Ô£Í£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Ï¸½ºß¡¢Ìó250ËüËÜ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç90Ç¯Âå¡¢ÇÑ´þÊª½èÍýË¡¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥§¥¹¥È¡Ê´ÉÍýÉ¼¡ËÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÇÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÅ¬Àµ½èÍý¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ìÉÔË¡Åê´þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Ï³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤¬£Ê£Á£Ô£Í£Á¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½èÍý¤ò¤·¤¿ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¡Ç05Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë300ËüËÜ¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ä¶Éô¡Ë
ÇÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÊüÃÖ¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¡£´Ä¶À¸ÂÖ³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¹°Á°Âç³Ø¡¦Á¾²æÉôÆÆ½Ú¶µ¼ø¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÇÑ¥¿¥¤¥ä¤Ï°½¤ä²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð½Å¶âÂ°¤äÌý¤¬Ï³¤ìÅÚ¾í¤ä³¤¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤òÇÞ²ð¤¹¤ë²ã¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÇÑ¥¿¥¤¥äÊüÃÖ¤Ï¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³±ü¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿¼¹ï¤«¤Ä²ÐµÞ¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯6·î30Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§·Á»³¾»Í³¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë