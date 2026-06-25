北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが24日に39歳の誕生日を迎え、チームメートにサプライズでお祝いを受けた。自身のインスタグラムで写真とともに感謝を述べている。メッシは自身のインスタグラムのストーリー機能で1枚の写真をアップ。チームメートに囲まれ、「39」のろうそくがかかった水色と白のアルゼンチンカラーの誕生日ケーキを前に笑顔。「昨夜は素敵なサプライズで