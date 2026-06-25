巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２９）が２４日、不振脱出へ“居残り特打”を行った。雨天中止となった広島・マツダの室内練習場で、本隊を離れて志願の振り込み。ウィーラー打撃コーチに見守られながらフリー打撃、ティー打撃で約４０分の猛練習に汗を流した。バンダナを巻いた額から汗がしたたり落ちていた。６月は１５試合で打率１割１分６厘、３本塁打。なかなかＨランプがともらない現状を打破すべく「しっかりスイング