新規顧客やリピーター獲得のために有効な手法のひとつに、「お得なクーポンを配布して店舗やサービスを利用してもらう」というものがあります。しかし、クーポン配布にはさまざまな作業が必要な上に管理も大変なことから、構想はしつつも断念した経験があるという店舗やサービス事業者は少なくありません。そんな悩みを解決してくれるのが、オンライン予約システム作成ツールの「SelectType」に新しく追加された「クーポン発行機能