オンライン形式で開かれた拉致問題に関する国連シンポジウムで発言する木原官房長官。右は拉致被害者家族会代表の横田拓也さん＝24日夜、東京都千代田区北朝鮮による拉致問題に関する国連シンポジウムが24日、オンライン形式で開かれた。拉致問題担当相を兼務する木原稔官房長官が東京都内から基調発言し「解決には一刻の猶予もない」と強調。日本政府が主体的に取り組むとの考えを示すとともに、国際社会の連携を呼びかけた。