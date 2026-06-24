東京地検特捜部が捜査した詐欺事件などで違法な取り調べをしたとして、東京地裁（宮田祥次裁判長）は２４日、同部の検事として取り調べを担当した堀木博司検事（５７）（大阪高検所属）を特別公務員暴行陵虐罪に問う刑事裁判を開く決定をした。取り調べを受けた会社社長の被告が刑事裁判にかけるよう付審判請求していた。検事が付審判決定を受けて被告になるのは、大阪地検特捜部が捜査した事件で取り調べをした検事に続き２例