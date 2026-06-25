◇パ・リーグ日本ハム7―4ロッテ（2026年6月24日エスコンF）日本ハムは、ロッテ戦で今季2度目の1試合4発など2試合連続毎回安打で快勝し、今季最多に並ぶ貯金8として11日ぶりに3位に浮上した。新庄剛志監督（54）が前日に代打を送って交代させた野村が2打席連発、清宮幸が先制二塁打を含む3安打の奮起。前日に先発を外した水谷も1本塁打を含む3安打で“ムチ”が実り、「代打を送りやがって打法」などと命名した。尻に火が